تجهيز حديقة الحيوان والمتنزهات لاستقبال المواطنين فى العيد

تجهيز حديقة الحيوان لاستقبال المواطنين

استعدت محافظة بنى بتجهيز الحدائق والمتنزهات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الزوار والمترددين على مستوى المحافظة بتكثيف الحملات على كورنيش النيل لتوفير نظام تأمين المواطنين للاستمتاع بايام العيد وأيضا تجهيز حديقة الحيوان والبوابات الرئيسية لاستقبال المواطنين من مراكز وقرى المحافظة

تقول د هبة أحمد مدير عام حديقة الحيوان ببني سويف التي تعتبر المقصد الأساسي للأهالي أنه جرى الإنتهاء من كافة الاستعدادات لتبدو الحديقة في أبهى صورها لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أنه جرى عمل خطة تفصيلية يومية لمواجهة الزحام و إلغاء جميع الاجازات وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر على بوابات الحديقة لمنع تكدس الجماهير، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، فضلا عن تركيب خرائط جديدة كدليل لمساعدة الزوار أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة، مع زيادة عدد المقاعد الخشبية، وصيانة المظلات بها لراحة الزائرين.

وتابعت أنه جرى تنظيف الأحواض للحيوانات المائية وتطهيرها والإنتهاء من أعمال التسوية للمساحات الخضراء التي تتخلل بيوت وأركان الحيوانات وتوقيع الكشف البيطري عليها والتأكد من خلوها من أية أمراض وبائية.

كما جرى التنسيق مع مديرية الأمن لتعزيز وجود الشرطة داخل الحديقة وزيادة الخدمات الأمنية طوال أيام العيد منعا من حدوث أية مشكلات

كما وجه المحافظ بفتح المجازر لذبح أضاحي المواطنين مجاناً خلال أيام العيد وتدعيمها بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات مع التشديد على حظر ذبح الأضاحى بالشوارع أوالأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب التنسيق بين التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة،ومحلات بيع اللحوم المصنعة وثلاجات حفظ اللحوم والجمعيات الاستهلاكية،بالإضافة إلى عمل مناوبات على مدار الساعة بالمديرية وإداراتها السبع، ومتابعة سيرالعمل باللجنة المُشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور على المجازر وشوادر اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال

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