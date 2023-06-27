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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التونسي قيس سعيد للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله أن يعيد هذه  المناسبة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

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وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية متمنيا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار، وفقا لما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

 

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووجه الرئيس السيسي التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار. 

 

 

 

وفي ذات السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، وقدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

 

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

 

 

 

 

ويعد يوم عرفة.. يوم شرّفه الله.. يوم عظّمه الله، حيث يباهى الله بأهل عرفة أهل السماء، إنّه يوم العتق من النيران، ويوم الطاعة والإجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وقد سمي  يوم عرفة بهذا الاسم، لأن الناس يتعارفون فيه، أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم، وقيل إن عرفة سمي بذلك لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته.

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