كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي

أعطى المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي، موافقته على عرض نادي النصر من أجل قيادة العالمي.

أكدت تقارير صحفية أن كاسترو وافق على تدريب فريق النصر بداية من الموسم المقبل.



ويملك كاسترو عرضا من ناديه بشأن تجديد عقده مع بوتافوجو، وعرضا من آخر نادي النصر.



لويس كاسترو





أضافت التقارير، أن كاسترو جاء ترشيحه بتوصية من مواطنه كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، ويحظى المدرب البرتغالي بتقدير كبير من قبل "الدون".



ويستهدف نادي النصر، لحسم ملف الجهاز الفني، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى إتمام التعاقدات مع المحترفين الأجانب والعناصر المحلية الداعمة لقائمة العالمي في فترة المقبلة، لخلافة الفرنسي رودي جارسيا، الذي تمت إقالته في منتصف الموسم الماضي.



وكانت إدارة النصر السعودي اختارت البرتغال، لإقامة معسكر للعالمي، استعدادا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، وتبدأ أولى جولاته في 11 أغسطس المقبل.



زياش ينتقل إلى صفوف النصر السعودي

بات الدولي المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

كشفت تقارير، أن نادي النصر أنهى اتفاقه بشكل كامل مع نظرائهم تشيلسي، من أجل إتمام التعاقد مع النجم المغربي زياش، وتدعيم صفوف الفريق.

واتفق نادي النصر على كل بنود عقد مع نادي تشيلسي من أجل ضم النجم المغربي زياش، وتوصل الطرفين لاتفاق بشكل نهائي وتمت الصفقة بشكل شبه رسمي بينهما.

يتبقى على إعلان الصفقة بشكل رسمي، الفحص الطبي للاعب حكيم زياش خلال الـ48 ساعة المقبلة قبل التوقيع على العقود من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي لصالح النصر.

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين عن التفاصيل المالية في عقد النجم المغربي حكيم زياش والذي من المقرر الإعلان الرسمي عن انتقاله لصفوف النصر خلال الساعات القليلة القادمة.

وبحسب شبكة CBS سبورت فإن إدارة النصر تستعد للإعلان عن صفقة زياش نجم تشيلسي الإنجليزي خلال الـ 48 ساعة القادمة وذلك بعد الاتفاق على كافة الشروط.

ومن المقرر أن يصبح حكيم زياش ثالث لاعب من تشيلسي ينتقل إلي الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من إدوارد ميندي القريب من الانتقال للنادي الأهلي، وكاليدو كوليبالي القريب من الانتقال لنادي الهلال.