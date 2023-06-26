نجم النصر ينضم لـ الإسماعيلي لمدة 5 مواسم

نجح الإسماعيلي في ضم لاعب وسط النصر محمود حسونة، بعدما أُعجب مسؤولي الدراويش بقدرات اللاعب مع فريقه خلال الموسم الماضي.

وانتقل محمود حسونة لاعب خط وسط نادي النصر لصفوف نادي الاسماعيلي رسميا.

وحصل نادي الاسماعيلي على توقيع حسونة بعدما ابدي مسئولي الدراويش إعجابهم بمستوي اللاعب بعد ظهوره بشكل جيد مع النصر خلال السنوات الماضية.

وحصل محمود حسونة على مقدم تعاقده من قبل مسؤولي الإسماعيلي عقب التوقيع.

محمود حسونة

و قع حسونه للدراويش لمدة خمس مواسم قادمة، حسونة من مواليد 97 وهو من ناشئين نامي الاسماعيلي كما لعب لنادي القناة وقبل أن ينضم لنادي النصر الذي لاب له على مدار أكثر من ثلاث مواسم و أحرز بقميص النصر في الموسم المنقضي 3 أهداف .

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويتبقى للدراويش أربع مباريات، أولهم مواجهة أسوان مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 32 وله مباراة مؤجلة أمام فريق الأهلي.

ويحتاج الدراويش لأربع نقاط من المواجهات الأربعة المقبلة من أجل ضمان الاستمرار في الدوري.





لجنة الإسماعيلي تعلن انتهاء دورها مع النادي

أصدرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي بيانًا رسميًا يؤكد انتهاء دور اللجنة مع النادي بناءً على الحكم الصادر من محكمة القضاء.

وجاء نص البيان كالتالي:-

ايمانًا من اللجنة القائمة على إدارة النادي الإسماعيلي بأن جماهيره هم أصحاب الحق الأصيل في معرفة ما يدور داخل أروقته بصفتهم الملاك الحقيقيين له فانه كان لزامًا عليها وضع كافة الأمور تحت بصرهم خاصة في هذه الاونة الحرجة

حيث انه بتاريخ 27 / 5 / 2023 كان قد صدر حكم محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية والقاضي بإلغاء قرار تشكيلها واحتراما لاحكام القضاء بادرت اللجنة بالإعلان عن تنفيذه بمجرد صدوره و إتصال علمها به الا ان من صدر لصالحه الحكم قد اعلن في كافة وسائل الاعلام بانه لن ينفذه الا بعد الاطمئنان على وضع الفريق بجدول الدورى العام مدعيًا ان تنفيذ اللجنة للحكم بهذه الصوره ماهو الا ذريعة للتنصل من مسؤلياتها.



