زياش ينتقل إلى صفوف النصر السعودي

بات الدولي المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.



كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي النصر أنهى اتفاقه بشكل كامل مع نظرائهم تشيلسي، من أجل إتمام التعاقد مع النجم المغربي زياش، وتدعيم صفوف الفريق.



وأتفق نادي النصر على كافة بنود عقد مع نادي تشيلسي من أجل ضم النجم المغربي زياش، وتوصل الطرفين لإتفاق بشكل نهائي وتمت الصفقة بشكل شبه رسمي بينهما.



يتبقى على إعلان الصفقة بشكل رسمي، الفحص الطبي للاعب حكيم زياش خلال الـ48 ساعة المقبلة قبل التوقيع على العقود من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي لصالح النصر.







تفاصيل راتب حكيم زياش مع النصر السعودي



كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأثنين عن التفاصيل المالية في عقد النجم المغربي حكيم زياش والذي من المقرر الإعلان الرسمي عن إنتقاله لصفوف النصر خلال الساعات القليلة القادمة.

وبحسب شبكة CBS سبورت فإن إدارة النصر تستعد للإعلان عن صفقة زياش نجم تشيلسي الإنجليزي خلال الـ 48 ساعة القادمة وذلك بعد الاتفاق على كافة الشروط .



وأضافت الشبكة أن راتب زياش مع النصرسيصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن يصبح حكيم زياش ثالث لاعب من تشيلسي ينتقل إلي الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من إدوارد ميندي القريب من الانتقال للنادي الأهلي، وكاليدو كوليبالي القريب من الانتقال لنادي الهلال.



في سياق متصل يفضل الصربي مارسيلو بروزفيتش لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة بدلا من عروض الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويستهدف نادي برشلونة الإسباني، والنصر السعودي، لكن اللاعب الصربي يريد الاستمرار داخل أوروبا، واللعب في القارة العجوز.



وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مارسيلو بروزفيتش يريد اللعب لبرشلونة وهو خياره الأول، لكن وكيله يحاول إقناعه بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، بسبب المقابل المادي، الذي يريد وضعه في المقام الأول.

وقدم النصر للاعب مارسيلو بروزفيتش ضعف راتبه الذي يتقاضاه مع إنتر ميلان، و مزاملة كريستيانو رونالدو، والأمر نفسه حال الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة.









