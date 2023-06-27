جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٩ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٦ يونيو الجاري.

مديرية الطب البيطري

وخلال هذا الاسبوع، نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة ندوة ارشادية للأئمة التابعين لوزارة الأوقاف، حول الشروط الصحية لاختيار الأضاحي، وأهمية الذبح داخل المجازر، والفحص البيطري بعد الذبح، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الشعبية البيطرية، قافلة بيطرية مجانية بمركز أبو النمرس، حيث تم علاج 2965 حيوان وطائر، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 16 طن مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الأدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، وحدتي الحصة واجهور الكبري الزراعيتين، التابعين للإدارة الزراعية بطوخ وتم عقد لقاء مع المزارعين وذلك لتوعيتهم بالتوصيات الفنية لمحصول الذرة، كذلك تم المرور على زراعات محصول الذرة الشامية بمركز بنها، فضلا عن المرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بناحية مركز طوخ ومركز القناطر الخيرية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية عن انتهاء اعمال المرحلة الثانية من الموجة 21، لازالة التعديات على الاراضي الزراعية، حيث تم ازالة (117) حاله، كما أطلقت مديرية الزراعة قافلة زراعية، بمركز منوف بالتعاون مع كلية الزراعة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على زراعات المحاصيل التعاقدية: فول الصويا، والذرة، بنواحي مركز شربين، كما تم عقد اجتماع مع رؤساء اقسام المكافحة بالإدارات الزراعية ورئيس قسم الرقابة على المبيدات والتشديد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على محلات الاتجار بالمبيدات حفاظاً على صحة المواطنين، كذلك نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالاشتراك مع المجتمع المدني قافلة بيطرية مجانية، بمركز مشتول السوق، في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للمربيين، كما تم شن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية و سيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق حيث تم ضبط (٨١ عبوة ) لـ (٢١ صنف ) دواء بيطري مخالف.

محافظة مطروح

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، إطلاق طفيل التريكوجراما لتغطية مساحة النخيل المثمر بواحة سيوة بإجمالي (خمسون ألف) كارت بمعدل( 10كروت) للفدان ليغطي مساحة مستهدفة قدرها (خمسة آلاف) فدان منزرعة بنخيل مثمر بنطاق مركز ومدينة سيوة عن طريق خمس لجان موزعة جغرافيا لتغطية المساحة المستهدفة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، كما تم متابعة الزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القطن للمزارعين، كما شارك مدير المديرية في الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد لمتابعة مستجدات تطوير منطقة المثلث ومنطقة شمال الحسينية، فضلا عن بدء التشغيل التجريبي لمنفذ بيع اللحوم البلدية للمواطنين كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمديرية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على زراعات الطماطم المحمل عليها الذرة والكرنب القائمة على الري بالتنقيط، كذلك تم المرور على زراعات الأرز، والذرة الشامية،.كذلك واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة عمليات توريد القمح بطور سيناء وراس سدر، كما واصلت متابعة الزراعات المختلفة، كالزيتون والمانجو والموالح، والزراعات المتنوعة بالصوب كالخيار والفلفل، وللطماطم، والخضر الورقية، فضلا عن المزارع بوديان نويبع والنخيل، كما تفقد مسئولو مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، 16 مجزرا للوقوف على مدى جاهزية المجازر من حيث الاستعداد لاستقبال الأضاحي.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور على مراكز تجميع القمح والصوامع، لمتابعة عمليات التوريد، كذلك المرور على زراعات عباد الشمس بمركز القوصية وذلك للاطمئنان على حالتها وخلوها من الإصابة بالآفات والامراض، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا عن الانتهاء من زراعة الحقل الإرشادي الثاني بزمام ناحية الكلاحين مركز قفط بعد نجاح الحقل الإرشادي الأول الموسم السابق بناحية الخادمة مركز قنا، كذلك كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمال لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطري بكافة أسواق الماشية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.