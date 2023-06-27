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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

بوتين للجيش الروسي: لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في خطاب موجه إلى الجيش وضباط إنفاذ القانون الذين ساعدوا في وقف التمرد المسلح، لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل وتصرفتم بوضوح وانسجام .

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الجيش الروسي

وشارك أكثر من 2500 من العسكريين وضباط إنفاذ القانون وممثلي وكالات إنفاذ القانون الأخرى في الاجتماع مع بوتين.

وقال بوتين خلال الاجتماع: المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي ستكون النتيجة فوضى.

وأضاف: "لم يكن علينا إخراج الوحدات القتالية من منطقتنا أثناء محاولة التمرد. الطيارون القتلى أدوا واجبهم بشرف في 24 يونيو.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العمل السريع والدقيق لقوات الأمن أثناء التمرد جعل من الممكن منع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وسيطر مسلحو فاغنر السبت على مدينة روستوف جنوبي روسيا ومركز القيادة العسكرية التابع لها، الذي يوجه الهجوم العسكري على أوكرانيا، ثم قادوا قافلة مسلحة على بعد 200 كيلومتر من موسكو، قبل إجهاض تمردهم بناء على اتفاق.

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