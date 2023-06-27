تخصيص 1523 ساحة ومسجدًا لآداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن خطة المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية.

وشدد محافظ الفيوم على تكثيف الحملات على الطرق والمزارات السياحية، والتواجد الميداني للقيادات التنفيذية، وتجهيز الساحات والمساجد المخصصة لاداء صلاة عيد الأضحى المبارك أمام المصلين.

وفي هذا الشأن أوضح ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم عن أنه تم تخصيص عدد 1523 ساحةً ومسجدًا لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع عدد 1439 مسجدًا، وعدد 84 ساحةً بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

محافظ الفيوم يناقش خطة القطاعات خلال أيام عيد الأضحى:

تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات على حده، للتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، على تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بآداء صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد، موجها بالمتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، وتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء، بمراجعة منظومة النظافة وتكثيف الحملات لاستهداف جميع الشوارع والميادين، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، كما وجه برفع الإشغالات والمخلفات بالشوارع والطرق المؤدية إلى الساحات والمساجد المخصصة لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة ومواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية كافة، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها.