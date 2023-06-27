نقيب المحامين يهنِّئ الرئيس السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك

تقدم نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التَّهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والأمتين الإسلامية والعربية،؛ ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا؛ للمحامين، في مصر والوطن العربي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير واليُمنِ والبركات، وأن يعم الأمن والسلام على جميع بلادنا العربية.

على جانب آخر، أجرى عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب جولة تفقدية لأرض نادي محامي الأقصر.

وخلال الجولة شدد نقيب المحامين على ضرورة إنهاء كافة التراخيص اللازمة في أسرع وقت تمهيدًا للبدء في أعمال الإنشاءات، ليتحقق حلم محامي الأقصر في وجود نادي خاص بهم.

كما عقد نقيب المحامين اجتماعًا مع أعضاء مجلس نقابة محامي الأقصر، وذلك لمناقشة كافة مشكلات عمل السادة المحامين، وبحث سبل حلها، كما استمع نقيب المحامين لمقترحات السادة أعضاء المجلس الفرعي بشأن تطوير، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.