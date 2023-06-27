وزير الشؤون الإسلامية السعودي يؤكد حرص المملكة على الاهتمام بعلماء اليمن

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، حرص المملكة على الاهتمام بعلماء اليمن في إطار جهودها المستمرة الداعمة لليمن حكومة وشعبًا عبر جميع الجهود، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يولي عناية خاصة بالشأن اليمني انطلاقًا من صلة الجوار والقربى وتعميق الروابط الأخوية والإستراتيجية بين البلدين.

وزير الشؤون الإسلامية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، وفدًا من كبار علماء اليمن المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا العام 1444.

ومن جهتهم، ثمن علماء اليمن، دور المملكة الداعم لليمن في جميع المجالات، مؤكدين أن المملكة كانت وستبقى عمق اليمن الاستراتيجي، منوهين بالدعوة الكريمة باستضافة 150 عالمًا من علماء اليمن من جميع المكونات اليمنية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا العام، سائلين الله العظيم أن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يكلل جهود القيادة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية شؤونهما وإعلاء رايتهما كمنارة للإسلام والمسلمين.

في السياق، استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة حول العالم في المخيمات بصعيد عرفات الطاهر وسط أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مختلف القطاعات.

وجنّدت وزارة الشؤون الإسلامية كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكاناتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

وعبّر عدد من ضيوف البرنامج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من اهتمام وعناية بالحجاج والحرمين الشريفين.