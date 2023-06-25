السعودية تستضيف أكثر من 2 مليون حاج

يؤدي آلاف الحجاج في مكة المكرمة اليوم الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مستهل مناسك الحج، حيث فاضت شوارع مكة بآلاف الحجاج من مختلف الجنسيات، بعدما سمحت السعودية للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم.

السلطات السعودية

وقد أعلنت السلطات السعودية وصول أكثر من 1.6 مليون حاج من خارج المملكة بالفعل، وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، فيما لم تعلن بعد أعداد الحجاج من داخل السعودية، متوقعة مشاركة أكثر من 2 مليون حاج من 160 بلدًا في الحج هذا العام.

ويبدأ الحجاج مساء اليوم الأحد الانتقال بأعداد كبيرة إلى منى، على بعد حوالي 5 كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسيّة وهي صعود جبل عرفات الثلاثاء المقبل.

وأقامت السلطات الكثير من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة من خلال تجهيز سيارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات الحجاج

كما تنتشر سيارات المطافئ بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المكان، وأقام رجال الشرطة نقاط تفتيش وقاموا بدوريّات راجلة حاملين مظلات بيضاء للحماية من الشمس.