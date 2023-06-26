السعودية .. اختراعات مبتكرة وتطبيقات ذكاء اصطناعي لتسهيل تجربة أداء فريضة الحج

طفرة كبيرة تشهدها المملكة العربية السعودية، على كافة المستويات فى عملية تنظيم الحج هذا العام، أثناء استضافة المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء الفريضة المقدسة، والتيسير على الحجاج، حتى تلاشت مظاهر المشقة والعناء.



وتسخّر السعودية هذا العام، مجموعة من التقنيات الذكية لخدمة الحجاج، الذين بدأوا، الإثنين، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وتتنوع التقنيات التي تعتمدها المملكة في حج هذا العام بين تلك المخصصة لفحص الطرق، وتقديم الرعاية الطبية، وتوفير المعلومات الدقيقة المتعلقة بالشعائر، والخدمات الصحية الافتراضية، بالإضافة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

الذكاء الاصطناعي

طبقت أمانة العاصمة المقدسة مجموعة من الحلول الذكية التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم.

تم توفير عدد من التطبيقات الذكية لتشغيل مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، وتحسين الأداء عبر إعادة هندسة العمليات وتحويل أعمال الوحدات التنظيمية لتصبح إلكترونية.

رصد ميداني للملاحظات مع إمكانية إضافة مقاطع فيديو وصوت وموقع جغرافي، بحيث تتم معالجة هذه الملاحظات بسرعة وإصدار تقارير بالحلول وفق أحدث التقنيات.

تنظيم مواعيد ذبح الأضاحي للحجاج إلكترونيا.

اعتمد نظام لإدارة معدات النظافة وتفريغ حاويات النفايات لضمان توفير بيئة صحية آمنة للحجاج في المشاعر المقدسة.



خدمات صحية افتراضية

يقدم مستشفى صحة الافتراضي خدمات صحية افتراضية بأحدث التقنيات الطبية تشمل تشخيص الأمراض بدقة والتدخل الطبي السريع، مما يساعد المختصين على اتخاذ القرار الطبي الصحيح بحسب وضع كل حالة.

تشمل التخصصات الافتراضية التي يقدمها المستشفى: السكتات الدماغية، العناية الحرجة، أمراض القلب، والأشعة، والاستشارات الطبية، والاستشارات عبر العيادات الافتراضية، وخدمة غسيل الكلى.

أتاح المستشفى خدماته للدعم والمساندة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به في المدينة المنورة ومكة المكرمة.



آلية تبريد الطرق

تهدف تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية لطرق المشاعر المقدسة لخفض الحرارة، وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة الخاصة بالحجاج.

يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بحوالي 30 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.

آلية تبريد الطرق تتم بعكس أشعة الشمس وتقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل.



مراقبة الأجواء على مدار الساعة

دعّم المركز الوطني للأرصاد أعماله في منطقة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بإضافة 10 محطات رصد متنقلة تفيد في زيادة التغطية الجغرافية ودقة بيانات الأرصاد وتوفير بيانات الطقس بشكل محدث باستمرار، والتنبؤات الخاصة بالأحوال الجوية المتوقعة.

مراقبة الأجواء لمكة والمدينة والمشاعر على مدار الساعة، بالإضافة إلى الطرقات والمنافذ والمطارات.

تحسين دقة التنبؤات الجوية وزيادة التغطية الجغرافية لخدمات الأرصاد بتعزيز قدرات الرصد في مختلف المناطق.



طائرات بدون طيار

كشفت الهيئة العامة للطرق عن استخدام طائرات "الدرون" في فحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة للتأكد من سلامة هذه الطرقات وجودتها عبر رصد حراري يتيح أيضا فحص الجسور آليا.

من التقنيات التي سخرتها هيئة الطرق أيضا معدات المسح والتقييم لاتخاذ القرارات.



مركبة إسعاف برمائية

"طميّة" مركبة إسعاف برمائي مواصفات نوعية لخدمة الحجاج في التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها عبر سيارات الإسعاف العادية.

يمكن التحكم في إطاراتها بضغط الهواء المنخفض والمرتفع، لمساعدتها في تجاوز كافة أنواع عقبات التضاريس.

يمكن لـ"طميّة" نقل مريضين و ستة أشخاص آخرين مع سائق المركبة.

جهزت المركبة بأحدث التقنيات لمهام الإسعافات في إخلاء المصابين.

تدمج المركبة أضواء استطلاعية وكاميرات متطورة يمكن للسائق من خلالها مشاهدة الأماكن في ظروف الإضاءة المنخفضة.



قطار صديق للبيئة

انطلقت الأحد أولى رحلات القطار التشغيلية لموسم الحج هذا العام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، عرفات ومنى ومزدلفة.

قطار المشاعر كهربائي لا يصدر أي انبعاثات كربونية، ويحل محل 50 ألف حافلة تعمل بالوقود.

تبلغ سرعته 80 كيلومترا في الساعة، وطاقته الاستيعابية في الرحلة 3 آلاف شخص.

نقل القطار في موسم الحج عام 2022 مليونا و350 ألف راكب، بينما كان هذا الرقم في عام 2019 مليونين و300 ألف راكب.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: