السعودية تحذر من طقس مكة ومنى ومزدلفة الساعات المقبلة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الاثنين، من التقلبات الجوية التي تشهدها حالة الطقس خلال الساعات القادمة، بالمناطق التي تشهد شعائر الحج داخل السعودية.

وأعلن المركز الوطني، في بيان صحفي، بعض درجات الحرارة بالمناطق السعودية، ففي مكة المكرمة 35 درجة، وبلغ اتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، و بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 33 درجة.

سحب رعدية وطقس غائم

كما لفت المركز أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وغائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة، معلنًا إن مكة المكرمة وعدد من محافظات منطقة جدة ستتعرض لسحب رعدية ، وحالة طقس غير مستقرة طوال اليوم.

وبحسب وكالة واس فأن استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية علي مناطق ،الشرقية والرياض و نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

كما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

مليون و655 ألفا حاج

وكانت المديرية العامة للجوازات بالسعودية قد أعلنت قدوم مليون و655 ألفا و188 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم السبت.

فيما أعلنت الجوازات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ مليونا و587 ألفا و590 حاجاً، منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 242 ألفا و272 حاجاً,

كما أعلنت الجهات المسئولة أن عدد القادمين عبر المنافذ البرية بلغ 60 ألفا و768 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6 آلاف و830 حاجاً.