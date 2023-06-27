استمتع بأجازة العيد فى «صن رايز كريستال باى ريزورت» الغردقة

استعد لقضاء إجازة العيد فى فنادق «صن رايز» وامضِ وقتاً ممتعاً مع عائلتك وأصدقائك بأفضل مدن البحر الأحمر فى مصر بين مدينة الغردقة ومدينة شرم الشيخ. الفنادق تغمرها الأجواء العائلية الراقية وتمد زائريها بمختلف الأنشطة التى تناسب جميع الأعمار.

تجمع مدينة الغردقة بين الهدوء التام الذى يمنح زائريها الراحة والأنشطة المختلفة التى تجلب لهم الاستمتاع. وكما اعتادت «صن رايز» اختيار أماكن فنادقها بعناية، تقدم المجموعة فندق «صن رايز كريستال باى ريزورت» الواقع بوسط المدينة على البحر مباشرة ويقترب من كل شىء فى الغردقة. انتهى الفندق من تجديدات عديدة به وشملت المطعم الرئيسى «البوفيه المفتوح» وافتتاح «كوفى شوب تيا» وإضافة غرف وأجنحة جديدة مباشرة على حمام سباحة خاص «سويم آب» مناسب للعائلة لأول مرة، أما عن «صن رايز توكانا ريزورت» فيقع صف أول على شاطئ خليج مكادى الذى يعتبر واحداً من أفضل البقع على شاطئ البحر الأحمر. الفندق هو الأحدث للمجموعة فى الغردقة ومن أفخمها وذلك يرجع الى تصميمه البوهيمى الحديث.

انتقالاً الى مدينة السحر والجمال، شرم الشيخ، فشهدت العام الماضى افتتاح واحد من أفخم الفنادق فى مصر وهو «وايت هيلز» المبنى على التراز الحديث والمنصع باللون الأبيض ما يجلبه أناقته. يقع الفندق على خليج رأس نصرانى وهو من أشهر بقاع الغوص عالمياً ويشتهر بالشعب المرجانية الساحرة والكائنات البحرية النادرة. وأخيراً وليس آخراً، «صن رايز مونتمارى ريزورت» هو المقصد المناسب لإجازة عائلية لا مثيل لها. الفندق به غرف وأجنحة خاصة ومناسبة للعائلة وبه ألعاب مائية «اكوابارك» كبيرة تناسب الأطفال والبالغين لضمان اجازة أفضل لجميع افراد العائلة.

تتمتع جميع الفنادق بعدد وأنواع كثيرة من الغرف والاجنحة لتناسب جميع الأعداد والأذواق وجميعهم يمتلكون كل وسائل الراحة التى من الممكن أن تحتاجها خلال إقامتك، بجانب ذلك، فهى مزودة بحمامات سباحة عدة منها المخصص للأطفال. تجربة الطعام ممتازة بالفنادق، حيث يمتلك كل منها ما لا يقل عن ٥ مطاعم تقدم أشهى الأطباق من بلاد مختلفة، مثل المطبخ الإيطالى والآسيوى والمصرى ومطعم الأسماك وغيرها بجانب البوفيه المفتوح.

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