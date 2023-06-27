عاجل
بث مباشر| مشعر عرفات الله من مكة المكرمة الآن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحام نابلس حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب عرفات الله.. فضل يوم كمال النعمة وتمام الدين| شاهد وقفة عرفة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الملايين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات غدًا

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك

يؤدي الملايين من المواطنين غدا صلاة عيد الأضحى المبارك، بالمساجد والساحات الكبرى التي خصصتها وزارة الأوقاف والمحافظات لآداء الصلاة فيها، وسط فرحة كبيرة منهم.

txt

عيد الأضحى المبارك .. كيف تفرق بين اللحوم الفاسدة لتجنب التسمم؟

txt

تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد اليوم وقفة عيد الأضحى

txt

شوارع خالية من المواطنين في أول يوم إجازة عيد الأضحى (صور)

خطبة عيد الأضحى المبارك

وقد خصصت وزارة الأوقاف موضوع "الابن البار إسماعيل عليه السلام" عنوانا لخطبة صلاة عيد الأضحى لعام 1444هــ - 2023، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

صلاة العيد 

اطلاق حملات النظافة والتجميل

وأعلنت كافة المحافظات استعدادها الكامل لاستقبال المصلين عقب جهود بذلتها بتوجيهات من وزارة الأوقاف، على رأسها اطلاق حملات النظافة والتجميل والتعقيم للمساجد قبل أيام من قدوم العيد، لاستقبال الرجال والنساء والأطفال في صلاة العيد التي تعد أمرا مستحبا، لما فيه من اجتماع على الخير، وإظهار للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك.

غرفة عمليات

فيما كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، برئاسة غرفة عمليات، تضم وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ووكيل الوزارة لشئون المساجد، ومدير عام المراجعة الداخلية والحكومة، ومديري المديريات بشأن الاستعدادات لصلاة العيد.

صلاة العيد

الاستعانة بالواعظات للإشراف على مصليات النساء

كما قررت الوزارة الاستعانة بالواعظات للإشراف على مصليات النساء بالساحات الرئيسية والمساجد الكبرى في صلاة عيد الأضحى المبارك، حرصًا منها على تنظيم صلاة العيد على أفضل وجه، مع عدم التداخل بين صفوف الرجال والنساء.

توفير مصليات العيد للسيدات 

وأكدت الوزارة على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد.

مواد متعلقة

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في الجيزة

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ساحات الانتظار ومواقف السرفيس الجديدة

مئات المواطنين يؤدون صلاة العيد في ساحات ومساجد الفيوم

ساحات صلاة عيد الفطر المبارك والتوقيت

محافظ دمياط تتابع استعدادات مديرية الأوقاف لتجهيز ساحات صلاة العيد

تخصيص 212 مسجدًا و10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالبحر الأحمر

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والجيزة
الجريدة الورقية