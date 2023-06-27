أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وتقام اليوم مباريات مهمة بالدوري المصري، وأمم أفريقيا تحت 23 سنة والدوري التونسي وغيرها، وننشر القنوات الناقلة.

تتواصل مباريات الدوري التونسي والدوري المصري، وتقام مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 2023.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

وفي الدوري المصري، يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة.

ويلتقي المغرب مع غانا في ثاني جولات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 2023.

وعلى صعيد الدوري التونسي يوجد الكلاسيكو الأكبر بين الترجي والإفريقي، مع إمكانية حسم النجم الساحلي للقب في مواجهة اتحاد بن قردان.

مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

المغرب × غانا (23:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك × غزل المحلة (21:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الترجي × الإفريقي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس 1

النجم الساحلي × اتحاد بن قردان (18:30 مصر والسعودية) - الكأس 1