يوم عرفة .. أفضل الأدعية لاغتنام فضل الليلة

يحظى دعاء يوم عرفة باهتمام جموع المسلمين بمختلف الأنحاء، حيث عظمّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- من فضل دعاء يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة».

دعاء يوم عرفة

ويوم عرفة له فضل عظيم، فقد وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.

ماذا كان دعاء النبي يوم عرفه؟

حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء يوم عرفة وورد في السنة النبوية دعاء يوم عرفة وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

كيف ادعي لنفسي يوم عرفه؟

ويمكن ترديد دعاء يوم عرفة كالتالي:

أدعية يوم عرفة لنفسي

- رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم لا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

- اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء يوم عرفة مكتوب



كما يمكن ترديد دعاء يوم عرفة كالتالي:

- اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

- اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

- اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

- اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

- اللهم بك أستعين وعليك اتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته وأرزقني من الخير كله أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر.

- اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخُذ بأيدينا إذا تعثرنا وسامحنا يا مولانا على ما كان منا.

- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيءٍ أن تغفر لي.

- اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.