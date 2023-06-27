أبو مسلم: "أتمنى انضمام مصطفى زيكو للأهلي"

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر مستواه متذبذب في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني يعتمد على أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وحسين الشحات في الموسم الجاري، وبالتالي من الصعب مشاركة طاهر أساسيًا.

وقال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "كولر طور أداء الكثير من العناصر داخل صفوف الأهلي، ولكن طاهر مستواه متذبذب ومتراجع في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "العرض الجيد الذي قدمه الوكرة القطري لضم حمدي فتحي كبير، وفي وسط الملعب هناك عناصر جيدة مثل مروان عطية وأليو ديانج، والأخير من الصعب رحيله أيضًا، كما يتواجد عمرو السولية، وفي الطريق أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة وبالتالي لن يكون هناك أزمة، لأن أكرم في الوسط أفضل، مع وجود خالد عبدالفتاح وهاني في الجبهة اليمنى".

أبو مسلم: “أتمنى استمرار أيمن أشرف مع الأهلي”

وواصل: "لا أتمنى رحيل أيمن أشرف عن الأهلي فهو ظهير أيسر جيد بعيدًا عن مركز المساك وكان يستحق الحصول على فرصة اللعب، والثنائي الموجود في مصر في مركز الظهير الأيسر محمد حمدي لاعب بيراميدز وأحمد فتوح لاعب الزمالك، أما حمدي لاعب إنبي فهو عنصر جيد لكنه يشبه محمد شكري لاعب الأهلي الذي انتقل لسيراميكا، هناك أزمة هذا الموسم بشأن عدم توافر بديل علي معلول طوال الموسم".

وأكمل: "كريم الدبيس لاعب جيد ولكن ينقصه الخبرات، والتعاقد مع ظهير أيسر أصبح مشكلة، أما بالنسبة ليحيى عطية فهو لم يظهر سوى في الكرات الثابتة أمام الأهلي في نهائي أفريقيا، وهو ليس الظهير الأساسي لمنتخب المغرب، وأرفض وجود لاعب أجنبي بديل لمعلول".

وزاد: "لابد من تدعيم مركزي رأس الحربة والظهير الأيسر في الأهلي، وتحدثت مع مسئولي النادي عن محمد حمدي لاعب بيراميدز وكان حرًا بعد انتهاء عقده، وكنت على علم بتوقيعه للأهلي ولكن تم التراجع عن إتمام الصفقة وقام بالتجديد مع بيراميدز".

وأكد: "شادي حسين مهاجم الأهلي أصبح خارج الحسابات تمامًا ولم يستغل الفرصة التي حصل عليها في بداية الموسم، وهناك لاعبين لم يتم الاستفادة منها موجودة يجب أن يكون هناك قرار حاسم بشأنهم".

وحول بعض اللاعبين المعارين من الأهلي، قال أبو مسلم: "محمد محمود فرصته صعبة في الموسم القادم ولن يعود من الاتحاد، ومحمد شكري من الصعب اعادة شراء عقده، ولكن الأبرز هو نيدفيد الذي يلعب بصفة مستمرة مع فيوتشر وقد يكون مفيد للأهلي بعد رحيل حمدي فتحي".

وزاد: "يجب التفكير في مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود، فهو لاعب جيد وممتع للغاية، أتمنى متابعته ومراقبته جيدًا".