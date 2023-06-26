موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

تقترب دولة السعودية من استضافة مواجهة كأس السوبر الأفريقي ، أحد أيام 11 , 12, 13 أغسطس الجاري على ملعب الجوهرة المشعة بالعاصمة الرياض بين الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري.





ويخوض الأهلي اللقاء بوصفه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة على حساب الوداد المغربي بعد الفوز في القاهرة بثنائية من دون رد ثم التعادل الإيجابي في الدار البيضاء على مركب محمد الخامس إيجابيًا بهدف لمثله.

فيما يخوض فريق اتحاد العاصمة الجزائري المواجهة ، بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الأهلي في النسخة الأفريقية الأخيرة ..

بدأ الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا من منافسات دور الـ32، حيث تمكن الأهلي من الفوز ذهابًا على الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر 2022، وفي مدينة المنستير فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد عبد المنعم عند الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، وفي القاهرة يوم 15 أكتوبر 2022 إيابًا فاز الأهلي بنتيجة 3- صفر، أحرز أحمد عبد القادر هدفًا، وهدفين لحمدي فتحي، وصعد لمرحلة دور المجموعات.

وخلال مرحلة دور المجموعات، بدأ الأهلي مبارياته من الجولة الثانية، وتأجلت مباراته في الجولة الأولى لتعارضها مع مشاركة الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية بدولة المغرب.

الجولة الثانية، يوم 18 فبراير 2023، لعب الأهلي أمام الهلال السوداني بأم درمان، وخسر الأهلي بهدف للا شيء.

المباراة الثالثة، يوم 25 فبراير 2023، تعادل الأهلي في القاهرة مع صن داونز بثنائية لكل فريق، أحرز للأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات.

الجولة الأولى المؤجلة أقيمت، يوم 4 مارس 2023، فاز الأهلي في القاهرة على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف للا شيء أحرزها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل.

الجولة الرابعة، يوم 11 مارس 2023، خسر الأهلي في جنوب إفريقيا أمام صن داونز بنتيجة 2-5، أحرز للأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.

لقاء الجولة الخامسة، يوم 17 مارس 2023، فاز الأهلي حينها على الكاميرون على القطن الكاميروني 4- صفر، أحرز محمود كهربا ثلاثة أهداف وهدف لبيرسي تاو.

الجولة السادسة، يوم 1 أبريل 2023، فاز الأهلي في القاهرة على الهلال السوداني 3- صفر أحرز محمود كهربا هدفًا، وحسين الشحات ثنائية.

في ربع النهائي ، واجه الأهلي مع الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب يوم 22 أبريل 2023 فاز الأهلي بهدفين أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، وفي الدار البيضاء يوم 29 أبريل 2023 تعادل الفريقان بدون أهداف.

وفي الدور قبل النهائي، واجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، في لقاء الذهاب بتونس العاصمة يوم 12 مايو 2023، فاز الأهلي 3- صفر، أحرز بيرسي تاو هدفين، وهدف لمحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 19 مايو 2023 فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

وفي مباراة الدور النهائي، التقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في مواجهة الذهاب بالقاهرة يوم 4 يونيو 2023 فاز الأهلي 2-1، أحرزها بيرسي تاو ومحمود كهربا، وفي لقاء الإياب بالدار البيضاء اليوم 11 يونيو 2023 تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي محمد عبد المنعم.