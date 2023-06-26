الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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250 وجبة وتعويضات بالآلاف من التضامن لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

كشفت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأسر المتضررة المقيمة بالعقار المنهار بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية. 

وقالت ماجدة جلالة خلال لقائها مع مراسل برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إنه تم إجراء بحث اجتماعي للأسر المقيمة بالعقار المنهار بسيدي بشر المنكوب، مضيفة أنه تم توفير أماكن إيواء لسكان العقار داخل جمعية أهلية.

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تقديم المساعدة للمتضرريين

وأضافت ماجدة جلالة، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تقديم إعانة عاجلة للأسرة المتضررة من عقار سيدي بشر المنكوب، كما أن العقار به 16 أسرة مقيمة بالعقار المنهار، لافتةً إلى أن هناك أسرتين أبلغا عن فقدان 7 من ذويهم، تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أنه سيتم صرف 50 ألف جنيه للمتوفي، و25 للمصاب في العقار المنهار بالإسكندرية، موضحة أن هناك تواجد للجمعيات الأهلية وفريق الإغاثة والهلال الأحمر لتقديم المساعدة للأسر المتضررة.

ونفت جلالة، حقيقة عدم إيواء الأسر المتضررة المقيمين بالعقار المنهار بسيدي بشر، كما أنه تم توفير 250 وجبة للمتضررين من انهيار العقار المنكوب.

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