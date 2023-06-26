عاجل
بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول الأوضاع في روسيا مفاجأة حول عدد الأبنية الأيلة للسقوط بالإسكندرية.. كارثة تحوّل عروس المتوسط لأطلال
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصابو عقار الإسكندرية المنهار يغادرون المستشفى

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، رفع أنقاض عقار اسكندرية المنهار المكون من 14 طابقًا بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول بالاسكندرية، بحثا عن ما إذا كان هناك مصابين، ومازالت فرق الإسعاف متمركزة في موقع الحادث.

تفاصيل عقار اسكندرية المنهار بمنطقة سيدي بشر

txt

انتشال أول جثمان من تحت أنقاض العقار المنهار بالإسكندرية

txt

إخراج مصاب من تحت أنقاض العقار المنهار في سيدي بشر (شاهد)

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على تفاصيل أعداد الإصابات في حادث عقار اسكندرية المنهار، مشددًا على أن إجراءات رفع انقاض عقار اسكندرية المنهار مستمرة من قبل قوات الدفاع المدني، مشددًا على أن هناك تعاون وتنسيق بين هيئة الاسعاف المصرية ومديرية الصحة بالاسكندرية. 

عقار اسكندرية المنهار

وأكد "عبدالغفار"، أن هناك حالتين إصابة من انهيار عقار الاسكندرية وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى وتلقوا العلاج وخرجوا سريعًا، مؤكدًا أن هناك 12 سيارة إسعاف وتم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شرق المدينة تحسبًا لوجود أي تدخلات طبية إضافية، موضحًا أنه تم استخراج جسد شخص متوفي من تحت انقاض العقار.


اقرأ ايضًا.. محافظ الإسكندرية: العقار المنهار يستخدم شقق مصيفية وهناك قرار إزالة

وكشف عن تواجد كثيف لوزارة الصحة ومديرية الصحة بالاسكندرية وهيئة الاسعاف المصرية في موقع عقار اسكندرية المنهار، ومستمرة حتى الانتهاء من إخلاء المكان، مشددًا على أن "الصحة" موجود، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع الحادث، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مشكلة ونقص في المستلزمات الطبية أو نقص في الدم، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس". 

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال أول جسد متوفي من أسفل العقار المنهار المكون من 14 طابقًا بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول بالاسكندرية.

 

وحدث الانهيار في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، الاثنين، وكان كل طابق في العقار يتكون من خمس شقق يتم استئجارها من المصطافين. وهرب كثير من المصطافين من النصف الخلفي السليم للمبنى، والذي ما يزال ثابتا حتى الآن.

 

ووصل عدد المصابين في حادث انهيار العقار حتى الآن، 4 مصابين، من بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية، أثناء عمله، ويجري البحث عن الآخرين، فيما وصلت 10 سيارات إسعاف للمكان، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.


ومن جانبه تقوم إدارة البحث الجنائي بالبحث عن صاحب العقار لمثولة أمام جهات التحقيق التي طلبت ملف العقار، إلى جانب قيام الإدارة الهندسية بحي المنتزة بمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار.

مواد متعلقة

انتشال أول جثمان من تحت أنقاض العقار المنهار بالإسكندرية

إخراج مصاب من تحت أنقاض العقار المنهار في سيدي بشر (شاهد)

مشاهد من موقع العقار المنهار في سيدي بشر بالإسكندرية (فيديو)

انتشار فرق الدفاع المدني والإسعاف بموقع العقار المنهار بالإسكندرية| صور

محافظ الإسكندرية: العقار المنهار يستخدم شقق مصيفية وهناك قرار إزالة

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار بسيدي بشر| صور

رئيس الوزراء يناقش عددًا من مقترحات دعم نشاط تصدير العقار
الجريدة الورقية