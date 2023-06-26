مصابو عقار الإسكندرية المنهار يغادرون المستشفى

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، رفع أنقاض عقار اسكندرية المنهار المكون من 14 طابقًا بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول بالاسكندرية، بحثا عن ما إذا كان هناك مصابين، ومازالت فرق الإسعاف متمركزة في موقع الحادث.

تفاصيل عقار اسكندرية المنهار بمنطقة سيدي بشر

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على تفاصيل أعداد الإصابات في حادث عقار اسكندرية المنهار، مشددًا على أن إجراءات رفع انقاض عقار اسكندرية المنهار مستمرة من قبل قوات الدفاع المدني، مشددًا على أن هناك تعاون وتنسيق بين هيئة الاسعاف المصرية ومديرية الصحة بالاسكندرية.

عقار اسكندرية المنهار

وأكد "عبدالغفار"، أن هناك حالتين إصابة من انهيار عقار الاسكندرية وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى وتلقوا العلاج وخرجوا سريعًا، مؤكدًا أن هناك 12 سيارة إسعاف وتم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شرق المدينة تحسبًا لوجود أي تدخلات طبية إضافية، موضحًا أنه تم استخراج جسد شخص متوفي من تحت انقاض العقار.



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وكشف عن تواجد كثيف لوزارة الصحة ومديرية الصحة بالاسكندرية وهيئة الاسعاف المصرية في موقع عقار اسكندرية المنهار، ومستمرة حتى الانتهاء من إخلاء المكان، مشددًا على أن "الصحة" موجود، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع الحادث، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مشكلة ونقص في المستلزمات الطبية أو نقص في الدم، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال أول جسد متوفي من أسفل العقار المنهار المكون من 14 طابقًا بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول بالاسكندرية.

وحدث الانهيار في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، الاثنين، وكان كل طابق في العقار يتكون من خمس شقق يتم استئجارها من المصطافين. وهرب كثير من المصطافين من النصف الخلفي السليم للمبنى، والذي ما يزال ثابتا حتى الآن.

ووصل عدد المصابين في حادث انهيار العقار حتى الآن، 4 مصابين، من بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية، أثناء عمله، ويجري البحث عن الآخرين، فيما وصلت 10 سيارات إسعاف للمكان، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.



ومن جانبه تقوم إدارة البحث الجنائي بالبحث عن صاحب العقار لمثولة أمام جهات التحقيق التي طلبت ملف العقار، إلى جانب قيام الإدارة الهندسية بحي المنتزة بمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار.