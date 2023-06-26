رائحة الرشوة تفوح حول عقار الإسكندرية المنهار.. سر كازينو الرقص والدور الإضافي (فيديو)

كشف محمد مرجان، أحد سكان عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية، الأسباب الرئيسية التي أدت لانهيار عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة سيدي بشر.

وقال إن السبب الرئيسي لانهيار العقار هو بناء الطابق الأخير الذي تسبب في انهيار العقار بمنقطة سيدي بشر، مضيفًا أن عدد الأسر المقيمين في عقار الإسكندرية، يبلغ 10 أسر فقط، ويتم تأجير باقي شقق العقار للقادمين خلال فصل الصيف.

ونوه أنه تم إزالة عمودين من الأعمدة الأساسية للعقار من الجانب الذي بدأ العقار فيه في الانهيار من قبل صاحب كازينو قرر توسعة مكان عمله من أجل استقبال المصطافين خلال شهور الصيف.

كازينو للرقص:

وأوضح محمد مرجان، أنه تقدم بأكثر من بلاغ للحي، وتم تشكيل لجنة وجاءت لرؤية ما تم إزالته من أعمدة، ولكن هذه اللجنة "زي ما جات زي ما مشيت، وروحت مبسوطة، على حد قوله.

ولفت أن العقار المنهار تم بناؤه منذ أكثر من 75 عامًا، وليس من العقارات المخالفة للبناء، والطابق الأخير هو المخالف فقط، لافتًا أن الجشع والطمع وراء بناء دور مخالف في عقار سيدي بشر المكنوب، مضيفًا أنه لم يتم إخطارنا بأي بدائل للأسرة المتضررة من انهيار عقار سيدي بشر.

رشاوي:

فيما كشف منتصر أحمد، أن صاحب العقار بنى الطابق الأخير، وأزال الأعمدة الأساسية للعقار من دون استشارة أي مهندس أو خبير.

وأضاف أنه تم دفع 20 ألف جنيه من كل مالك، من أجل ترميم أعمدة وصيانة العقار، ولكن صاحبة العقار كانت تقول أنها تدفع رشاوي للحي، للتغاضي عن المخالفات في العقار المنهار.

ولفتت أنه تم إصدار قرار إخلاء في نوفمبر الماضي، وتم إخفاؤه، حتى لا يتم ترميم وتطوير العقار، كما أن “رئيسية اتحاد الملاك”، كانت تأتي بعمال من على الناصية لكي تقوم بأعمال الترميم.

وأوضح أن هناك شخصًا يأخذ رشاوي من صاحبة العقار لكي يتم التغاضي عن المخالفات، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الإثنين.