الإفتاء تكشف حكم زيارة القبور في العيد.. فيديو

يتمسك العديد من المصريين بزيارة القبور في العيد، وسط جدل واسع بين من يحرمها ومن يجيزها، إذ يتوجه الناس إلى مقابر الأقارب والأحباب الذين فارقوا الحياة، ويقومون بتنظيفها وتزيينها بالورود والأزهار، ويدعون للموتى بالرحمة والمغفرة.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم زيارة القبور فى الأعياد، قائلا إن زيارة القبور يوم العيد، ترجع لقصد الإنسان، فإذا كانت من ضمن الفرحة، وإسعاد الأموات بالزيارة، أو بقصد البر والإحسان، فلا مانع، متابعا: "لكن اللى يروح اعتراض على قدر الله، إنه مفيش عيد بعد موتك يا فلان فهذا لا يجوز".

وأشار إلى ورود بعض الأحاديث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة، وهو يوم عيد، وخصوصا الوالدين، وهذا نوع من البر والإحسان لهما.



أدعية للمتوفى عند زيارة القبور

هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن ندعو بها عند زيارة القبور، والتي تعبر عن الدعاء للموتى بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال في القبر، ومن هذه الأدعية:

1- "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس"

2- "اللهم اجعل قبر فلان (اسم المتوفى) روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس"

3- "اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وارحمهم واحشرهم مع الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة"

4- "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت كل شيء، وبعظمتك التي غلبت كل شيء، وبكلمتك التي هي أعلى كل شيء، أن تغفر لفلان (اسم المتوفى) وترحمه وتجعل قبره روضة من رياض الجنة"

5- "اللهم يسر له مدخله وأسكنه فسيح جناتك، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس"

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ أحمد وسام، مع برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين.