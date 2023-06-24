المقابر القديمة ممنوع البناء عليها وسيتم إنشاء متنزهات (شاهد)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المقابر القديمة ممنوع يبني عليها أي مباني وسيتم بناء متنزهات أو مجموعة من الطرق.

وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب جولته لمقابر صلاح سالم، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 20 ألف مقبرة أنشئت.

وأشار إلى أنه لا يجوز إقامة مباني فوق المقابر القديمة، ولذلك سيتم بناء حدائق أو منزهات أو طرق، متابعا: لا يجوز دينيا إقامة المباني.

وتابع مدبولي :"أننا يجب أن نجد حلول لمثل تلك الأماكن، ومن الصعب للغاية التعامل مع وجود المياه الجوفية داخل المقابر القديمة والمتهالكة".

وواصل مدبولي:" يجب علينا أن نقوم بنقل المقابر التي لا تصلح إلى أماكن أخرى إنسانية، ونعمل على إعادة صياغة تلك الأماكن بما يخدم الدولة ويوفر رئات خضراء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مقبرة للخالدين، وذلك لإعلاء قيمة الزعماء والراحلين.

وقد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء مقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.

وخلال التفقد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموقف الراهن في المقابر لدى زيارتها اليوم، يشير إلى أن منسوب المياه الجوفية بهذه المنطقة أصبح يؤثر سلباً على عملية الدفن بتلك المقابر، إلى حد عدم التمكن من الدفن أسفل الأرض، وذلك كان سبباً جوهرياً وراء عملية نقل جانب من تلك المقابر، لا سيما وأن البعض بات يقوم بالدفن أعلى سطح الأرض حالياً.

كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي، والتي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر، ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم، وزار أيضاً عدداً من المقابر الأثرية الأخرى لعددٍ من الشخصيات المعروفة تاريخياً، وتابع عن كثب آثار المياه الجوفية على جدران تلك المقابر العريقة.