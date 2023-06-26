محافظ الاسكندرية: نتوقع وجود 3 جثث تحت أنقاض عقار سيدي بشر (شاهد)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه يتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة سيدي بشر والمكون من 13 طابق.

وأضاف أنه جار رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال ﻻنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وقال إنه في تمام الساعة التاسعة ونصف من صباح اليوم الإثنين حدث اهتزاز للعقار وانشطر نصفين الأول تهدم والآخر ما زال قائم، قائلا:" انتدبنا مستشارين ودكاترة من كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية حتى تتم إزالة الانقاض من الموقع تحت إشرافهم".

وواصل الشريف خلال تصريحاته عبر فضائية "الغد"، أنه :"يحتمل أن يكون أسفل الأنقاض جثمانين أو ثلاث وتتم عملية رفع الأنقاض بشكل هندسي ".

تفاصيل انهيار عقار سيدي بشر بمحافظة الاسكندرية

شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار .

وفي سياق متصل، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك جهودا مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع أنقاض العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الانقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حي المنتزة أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلي مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.