اللحظات الأولى لانهيار عقار الإسكندرية المأهول في مصر (شاهد)

تعرض عقار مكون من 13 طابقًا مأهولاً بالسكان بمنطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية شمال مصر للانهيار، وسط محاولات من الحماية المدنية لإنقاذ سكان عقار الإسكندرية المنهار اليوم.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اللحظات الأولى لانهيار عقار الإسكندرية المأهول في مصر.

وأظهر الفيديو لحظة تمايل العقار قبل الانهيار .

تفاصيل انهيار عقار سيدي بشر بالاسكندرية

شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار .

وفي سياق متصل، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك جهودا مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع أنقاض العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الانقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حي المنتزة أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلي مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.