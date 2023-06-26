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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات الإسكندرية لاستقبال أي إصابات من عقار ميامي المنهار

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار ميامي.
 

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الصحة تدفع بـ 12 سيارة إسعاف لإنقاذ ضحايا حادث عقار ميامي

الصحة تدفع بسيارات الإسعاف لموقع عقار ميامي

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث عقار ميامي، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.
 

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.

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