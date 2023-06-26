التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث عقار الإسكندرية (شاهد)

تعرض عقار مكون من 13 طابقًا مأهولاً بالسكان بمنطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية شمال مصر للانهيار، صباح اليوم الإثنين، وسط محاولات من الحماية المدنية لإنقاذ سكان عقار الإسكندرية المنهار.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، أن جميع المسئولين في المحافظة متواجدين فى محيط العقار المنهار في منطقة سيدي بشر، وهناك غرفة عمليات متكاملة للتعامل مع الحادث من جميع جوانبه.

وأشارت إلى أن محافظ الإسكندرية تواجد في موقع الحادث بعد وقوعه فورًا، إضافة إلى جميع الجهات المعنية والأمن، مثل الصحة والحي والتضامن والمهندسين والاستشاريين والإسعاف وغيرهم.

وواصلت جلالة أن جميع السكان خرجوا من العقار ماعدا مصاب واحد، لافتة إلى أن العقار كان أغلبه من المصطافين، لكن كانت هناك بعض الأسر التي تسكن فيه.

وقالت خلال تصريحاتها عبرفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، : " نقدم وجبات وعصائر واستراحات لهم حتى يتم توفير أماكن للإسكان لهم، كما نصرف مساعدات مالية فورًا"، موضحة أنه فى حالة وجود متوفي جراء الحادث فإن أسرته تحصل على 50 ألف جنيه، كما يتم دعم المصابين وفقا لما يرد فى التقرير الطبي.

تفاصيل انهيار عقار بالاسكندرية

شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار .

وفي سياق متصل، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك جهودا مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع أنقاض العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الانقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حي المنتزة أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلي مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.