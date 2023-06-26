حضري الدجاج بالفطر وجبن البارميزان بخطوات بسيطة

يعتبر الدجاج بالفطر وجبن البارميزان، من أشهي الأكلات التي يمكن صنعها من صدور الدجاج، التي يعشقها الصغار والكبار، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

الدجاج بالفطر وجبن البارميزان

مقادير الدجاج بالفطر وجبن البارميزان

- مقادير الصلصة :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

البصل : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

الثوم : فصّان

الفطر : كوب (أبيض / شرائح)

كريمة الطبخ : كوب

جبن البارميزان : 3 ملاعق كبيرة (مبروش)

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- صدر الدجاج : 180 غم

- البيض : 2 حبة

- طحين : 4 ملاعق كبيرة

- حليب : نصف كوب

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزعتر الأخضر : ملعقة صغيرة (بري)

- الكعك المطحون : ربع كوب (أبيض)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

الدجاج بالفطر وجبن البارميزان

طريقة التحضير

في وعاء الخلط، نخلط البيض مع الطحين والملح والفلفل والزعتر البري جيداً، ثم نضيف الحليب تدريجياً مع التحريك، حتى نحصل على قوام سميك وسلس.

نملح ونبهر صدر الدجاج، ونضعه بخليط البيض والحليب، ويترك لمدة ساعة على الأقل.

في وعاء آخر، نخلط الكعك مع جبنة البارمزان والبقدونس.

نقوم بتغطية صدر الدجاج بخليط الكعك والبارمزان جيداً من الجهتين.

في زيت عميق، نقلي صدر الدجاج على حرارة 160 درجة لمدة 7 دقائق لنحصل على لون ذهبي واستواء كامل.

لتحضير الصلصة: في وعاء الطبخ، نذيب الزبدة ونضيف البصل والثوم ونقلب جيداً، ثم نضيف شرائح الفطر، ونقلب جيداً حتى استواء الفطر.

نضيف كريمة الطبخ وجبنة البارمزان، ومن ثم نملح ونضيف الفلفل.

نضيف صدر الدجاج المقلي، ويغلى مع الصلصة لمدة 5 دقائق حتى يصبح قوام الصلصة كثيفاً ومتماسكاً.

في طبق التقديم يقدم صدر الدجاج مع البطاطا المهروسة، ويغمر بالصلصة، ويمكن إضافة جبنة البارمزان على الوجه.