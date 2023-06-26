أكد د. عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج، أنه يطمئن الجميع بأنه الآن تم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى، كما أنه وصل 65 % إلى المشعر، والمتبقي من الحجاج بنسبة 35% سيتم توجيههم حسب رغبتهم إلى جبل عرفات.

يبدأ الحجاج مناسك الحج بيوم التروية:

وانطلق قطار المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، ويبدأ الحجاج مناسك الحج بيوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، على أن يتم الاستعداد للوقوف بجبل عرفات غدًا الثلاثاء.

فيديو | د. عايض الغوينم وكيل وزارة الحج: اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر #منى بنسبة 65 % والمتبقي سيتم توجيهم حسب رغبتهم إلى #عرفة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/IcB5W4TXgk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023



ويبدأ الحجاج مناسك الحج اليوم في مشعر منى ويستحب المبيت فيه اتباعًا لسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وسُمى بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى، إذ يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من دون جمع، وسمى يوم التروية بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.

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ويعد أفضل الأعمال يوم التروية للحاج هو الإحرام في وقت الضحي، بعد الاغتسال والتطيب، ثم الانطلاق إلى منى والصلاة فيها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، لكن من دون جمع، كما يسن للحاج المبيت في منى.

مشعر مني

نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عددًا من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بأفضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

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وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالآتى:

اتباع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.

تتوفر المصاعد الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الانتباه للفراغ بين الرصيف وعربة القطار، ولا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة.

الحفاظ على إسوارة ركوب القطار، فهى الوسيلة الوحيدة لاستخدام القطار.



وأعلنت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، حالة الطوارئ القصوى والاستنفار العام بين جميع أعضائها ولجانها كافة استعدادًا لبدء تصعيد حجاج السياحة عصر اليوم.

وأكدت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن أحمد عيسى، وزير السياحة، على اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من اتصال يوميًا تتلقاه من الوزير للاستفسار عن أحوال الحجاج وترتيبات الحج كافة.

وأضافت سامي أن الوزير أصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم، موجهًا الشكر لأعضاء البعثة نظرًا لمجهودهم الكبير في خدمة الحجاج.