جماهير إنتر ميامي يترقب انضمام ميسي في صفوف فريقه

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لحظة إعلان نادي إنتر ميامي الأمريكي انضمام نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني بوسكيتس، يوم يوليو المقبل في ملعب الفريق.

وعلى الرغم من انتهاء لموسم 2022-2023 أعلن الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موق التغريدات تويتر، فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، كأفضل لاعب محترف ضمن لاعبي سان جيرمان والذي أزهر فيه مهاراته العالمية خلال منافسات الدوري الفرنسي على مدار موسمين متتاليين.

أُسدل الستار على مشهد المحترف الأرجنتيني بالنادي الفرنسي لتبدأ محطة حديدة مرتقبه ضمن منافسات الدوري الأمريكي بعقد يمتد لعامين ونصف تم اعلانه رسميًا قبل أسابيع قليلة مقابل 150 مليون دولار، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال على أن يحصل على 50 مليون دولار سنويًا مع ناديه الجديد.

أسهم قيادة الاعب الأرجنتيني في حصول فريقه على اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ 11 في تاريخه، وشارك في 41 مباراة بكل البطولات كما سجل ميسي مع فريقه الفرنسي 21 هدفًا بالإضافة إلى الأهداف التي صنعها بإجمالي يصل إلى 32 تسديد ومساهمه في صناعة 20 هدفا من المشاركة في 32 مباراة بالدوري الفرنسي الماضي.

تأتي هذه الجائزة بجانب تتويج ميسي خلال العام الماضي بالعديد من الجوائر وحصوله على العديد من الألقاب كأفضل رياضي في العالم وأفضل لاعب بكأس العالم، فضلًا عن جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويترقب جماهير إنتر ميامي انضمام النجم العالمي إلى صفوف فريقه لحصد الألقاب باعتبارها الصفقه الأربح للنادي بعدما خسر أمام فيلادلفيا يونيون في مباراة أمس التي أقيمت في ستاد سوبارو بارك.