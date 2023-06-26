ميسي أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي

رغم رحيل ليونيل ميسي الرسمي عن باريس سان جيرمان، توج النجم الارجنتيني بجائزة جديدة من قبل رابطة الدوري الفرنسي.



رحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان بشكل رسمي، وأنتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، ذلك بعد رحيله عن ناديه الباريسي في الميركاتو الصيفي.



توج النجم ميسي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، للموسم 2022-2023.



وكشفت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، حصد ميسي جائزة أفضل لاعب أجنبي في الموسم المنقضي.



وقاد ميسي فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، وسجل النجم الأرجنتيني ميسي 21 هدفا وصنع 20 تمريرة حاسمة في 41 لقاء، في كافة البطولات في الموسم الماضي.



واجه ميسي بعض الصعوبات خلال فترته مع باريس سان جيرمان، مثل عدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الحلم الأكبر للنادي الباريسي.



أحرز ميسي في موسمه الأول 11 هدفا في 34 مباراة لكنه وصل إلى 32 هدفا في 75 مباراة في كافة المسابقات.





موعد تقديم إنتر ميامي لـ ميسي وبوسكيتس

نجح إنتر ميامي الأمريكي في التعاقد مع الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما ينطبق الأمر نفسه على بوسكيتس، بعدما تمسك بالرحيل عن برشلونة، بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إنتر ميامي قرر تقديم ميسي وبوسكيتس سويًا في يوليو المقبل، على أرضية ملعب الفريق الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميامي حدد السادس عشر من يوليو المقبل موعدًا لتقديم الثنائي في مؤتمر صحفي كبير وسط جماهير وعشاق النادي.

ويحاول إنتر ميامي التعاقد مع الظهير الأيسر جوردي ألبا، بعدما رحل عن الفريق الكتالوني "برشلونة" خلال السف الحالي، ليجمع الثلاثي مرة أخري منذ أن كانوا معًا في البارسا.

راتب ميسي مع إنتر ميامي يُثير الدهشة مقارنة بعرض الهلال

أثارت التقارير التي كشفت عن راتب ميسي الحقيقي مع إنتر ميامي الأمريكي الدهشة مقارنة بالراتب الذي عرضه الهلال السعودي على اللاعب قبل الانتقال للدوري الأمريكي خلال الموسم الجديد.

وكان الهلال السعودي قد عرض مليار و200 مليون يورو للنجم الأرجنتيني في موسمين مع الفريق، إذ سيتقاضى 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكشف موقع "سبورتيكو"، والمتخصص في الشؤون الرياضية الاقتصادية، أن ميسي سيحصل على 150 مليون دولار في العامين والنصف مع إنتر ميامي.

وأشار "سبورتيكو" أن الـ 150 مليون دولار تتضمن الراتب بجانب مكافأة التوقيع، بجانب حصة بملكية النادي بعد اعتزال اللاعب.









