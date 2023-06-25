موعد تقديم إنتر ميامي لـ ميسي وبوسكيتس

نجح إنتر ميامي الأمريكي في التعاقد مع الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما ينطبق الأمر نفسه على بوسكيتس، بعدما تمسك بالرحيل عن برشلونة، بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إنتر ميامي قرر تقديم ميسي وبوسكيتس سويًا في يوليو المقبل، على أرضية ملعب الفريق الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميامي حدد السادس عشر من يوليو المقبل موعدًا لتقديم الثنائي في مؤتمر صحفي كبير وسط جماهير وعشاق النادي.

ويحاول إنتر ميامي التعاقد مع الظهير الأيسر جوردي ألبا، بعدما رحل عن الفريق الكتالوني "برشلونة" خلال السف الحالي، ليجمع الثلاثي مرة أخري منذ أن كانوا معًا في البارسا.

برشلونة يبحث عن بديل بوسكيتس في الميركاتو

في سياق متصل، يواصل برشلونة البحث عن بديل النجم بوسكيتس، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ في أغسطس المقبل.

وشددت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن برشلونة يتفاوض مع فولهام الإنجليزي للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن البارسا دخل في صراع قوي مع وست هام من أجل التعاقد على لاعب الوسط البرتغالي، بعدما أصبح نجم الشواكيش الإنجليزية ديكلان رايس على مقربة من الانتقال للسيتي أو اَرسنال خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت "ديلي ميل" أن فولهام طلب الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني من أجل التنازل عن خدمات اللاعب، بعد المستويات الكبيرة التي حققها خلال الموسم الماضي.

وكشفت الصحيفة البريطانية بأن المقابل المادي المطلوب من الفريق الإنجليزي مقابل الاستغناء عن لاعب الوسط بالينها كبير للغاية مقارنة بالأزمة المالية التي يتعرض لها برشلونة خلال المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن بالينها انتقل لفولهام الإنجليزي قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ونجح لاعب الوسط البرتغالي في التألق بشدة خلال الموسم الماضي، مما يجعل برشلونة يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.