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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأولمبية تنهي إجراءات مشاركة بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر

الأولمبية تنهي إجراءات
الأولمبية تنهي إجراءات مشاركة بعثة مصر بدورة الألعاب العربية

أنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب إجراءات سفر مبعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في الجزائر خلال الفترة من 5حتى 15 يوليو القادم والتي تشارك فيها مصر ببعثة رمزية في رياضات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط. 

ويغادر وفد مقدمة البعثة الإدارية يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجاري وذلك لحضور اجتماعات تسجيل البعثة وإستلام مقرات الإقامة وتنظيم مواعيد التدريبات للبعثة المشاركة وتذليل أي عقبات متعلقة بالبعثة قبل الوصول للجزائر. 

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إسناد رئاسة البعثة للأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال. ويغادر الفوج الأول لبعثة مصر يوم 2 يوليو القادم ببعثة ألعاب القوى ثم الفوج الثاني يوم 9 يوليو ببعثة رفع الأثقال.
 

ترتيبات تجهيز البعثة للمغادرة 
 

وتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ترتيبات تجهيز البعثة للمغادرة والمشاركة في دورة الألعاب العربية من خلال التواصل مع الأستاذ محمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال والدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى لتذليل كافة العقبات للبعثة المغادرة في إطار التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والذي يحقق نجاحات كبير في الفترة الحالية. 

وقرر المهندس هشام حطب الاجتماع بالبعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر قبل المغادرة من أجل التأكيد على أهمية مشاركة مصر في أي حدث رياضي وأنه بالرغم من المشاركة بعثة رمزية لضرورة تواجد مصر في جميع المحافل الأقليمية والعربية إلا أن البعثة المشاركة تشارك للمنافسة على الميداليات ورفع راية مصر عالية.

وانهى مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية الاجراءات في وقت قياسي نظرا لضيق الوقت وعدد من الاجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات وإجراءات تسجيل البعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية. 

وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة بينما تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ودينا بركات في منافسات 71 كجم وشمس أحمد  في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

 

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