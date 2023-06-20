رئيس اللجنة الأولمبية يشهد افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والأساتذة

حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إفتتاح بطولة العالم للناشئين والأساتذة للسباحة بالزعانف، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

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وكان افتتاح بطولة العالم للناشئين والأساتذة للسباحة بالزعانف بحضور انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.

بطولة العالم للناشئين للغوص والإنقاذ

وتقام بطولة العالم للناشئين للغوص والإنقاذ خلال الفترة من يوم 19 إلى 24 يونيو الجاري، ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام خلال يومي 25 و 26 من نفس الشهر الجاري أيضا.

وأشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالإفتتاح الذي أقيم اليوم للبطولة وحسن التنظيم ، معربا عن ترحيبه وترحيب مصر بكافة الدول المشاركة في البطولة ووفد الاتحاد الدولي للعبه.

اهشام حطب في بطولة العالم للناشئين للغوص والإنقاذ

وأعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته باستضافة مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف، مؤكدًا على إستضافة مصر لهذا العدد من الدول المشاركة بالإضافة إلى وفد الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي، والذي يشير إلى الثقة في التنظيم المصري للبطولات المختلفة في جميع الرياضات.

واختتم هشام حطب حديث عن بطولة العالم للناشئين للغوص والإنقاذ معربا عن ثقته بخروج البطولة بشكل مميز، مؤكدًا ان اللجنة الأولمبية تقف خلف جميع الاتحادات المصرية من أجل الصالح العام وأن تكون مصر دائما في الريادة والمقدمة .

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وفي سياق أخر، أقيم مساء اليوم الثلاثاء الحفل الافتتاحي للنسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف، والمقامة على حمام السباحة الأولمبي في استاد القاهرة الدولي.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهور مصر العربية تلاه طابور عرض للفرق المشاركة، ثم القى رئيس الاتحاد المصري سامح الشاذلي كلمته الافتتاحية، حيث أكد على ترحيبه بجميع الوفود المشاركة، وتمنى التوفيق لكل المنتخبات، مؤكدا على الدعم لكافة المشاركين بغرض انجاح البطولة.

وقالت أنا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ أن استضافة مصر لتلك البطولة العالمية هو تأكيد علي عظمة الدولة ومكانتها المميزة بين دول العالم، متمنية ان تخرج البطولة بشكل عظيم مثلما شاهدت حفل الافتتاح.