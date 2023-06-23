اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح ببطولة أفريقيا

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للسلاح برئاسة الأستاذ عبدالمنعم الحسيني بعد الفوز ببطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر بالحصول على 21 ميدالية متنوعه بينهم 10 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضه و6 ميداليات برونز.

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ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد السلاح المصرية والجهاز الفني واللاعبين على هذا المستوى المميز في البطولة الأفريقية وإستمرار تحقيق الانجازات والنجاحات في الفترة الحالية على جميع المستويات وإستمرار رفع راية مصر عاليه بجانب حسن التنظيم للبطولة والذي أشاد به الجميع

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

يذكر أن منتخب السلاح العام الماضي قد حقق 21 ميدالية أيضا بواقع 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات بالبطولة التي أقيمت في المغرب عام 2022.

الجهاز الفني لمنتخب السلاح

وضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما تكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما ضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

بالإضافة إلى د محمد الجمال مخطط الأحمال، محمد صبري معد بدني، د محمد عبد اللطيف المعد النفسي، د أيمن غنيم المدير الاداري للمنتخب، عمرو الشرقاوي اداري سيف وسيف مبارزة، محمد فهمي اداري الشيش.



فيما يضم الجهاز الطبي: دكتور حسن كمال رئيس الجهاز الطبي، د محمد الششتاوي اخصائي علاج طبيعي، د احمد عبد القادر اخصائي تاهيل بدني وحركي، د احمد عزت اخصائي علاج طبيعي، د غاده عاطف اخصائية تاهيل بدني وحركي، د سمر علي اخصائية علاج طبيعي.

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.