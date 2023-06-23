عاجل
روسيا تُهاجم رئيس بولندا وتصفه بـ "الحُثالة" أعاصير مدمرة تجتاح أمريكا (شاهد) الغواصة المفقودة .. عائلة سمبسون تتنبأ بالحادث والعالم في حالة فزع غزال يشكر رجلا بطريقة غريبة بعدما أنقذه من الشباك .. فيديو
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح ببطولة أفريقيا

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للسلاح برئاسة الأستاذ عبدالمنعم الحسيني بعد الفوز ببطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر بالحصول على 21 ميدالية متنوعه بينهم 10 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضه و6 ميداليات برونز.

اقرأ أيضًا..

txt

منتخب مصر للسلاح يحصد 6 ميداليات في اليوم الثالث ببطولة أفريقيا

txt

زياد السيسي علي رأس قائمة منتخب مصر للسلاح لبطولة كأس العالم بمدريد


ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد السلاح المصرية والجهاز الفني واللاعبين على هذا المستوى المميز في البطولة الأفريقية وإستمرار تحقيق الانجازات والنجاحات في الفترة الحالية على جميع المستويات وإستمرار رفع راية مصر عاليه بجانب حسن التنظيم للبطولة والذي أشاد به الجميع
ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

يذكر أن منتخب السلاح العام الماضي قد حقق 21 ميدالية أيضا بواقع 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات بالبطولة التي أقيمت في المغرب عام 2022.

الجهاز الفني لمنتخب السلاح

وضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما تكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما ضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.
بالإضافة إلى د محمد الجمال مخطط الأحمال، محمد صبري معد بدني، د محمد عبد اللطيف المعد النفسي، د أيمن غنيم المدير الاداري للمنتخب، عمرو الشرقاوي اداري سيف وسيف مبارزة، محمد فهمي اداري الشيش. 

فيما يضم الجهاز الطبي: دكتور حسن كمال رئيس الجهاز الطبي، د محمد الششتاوي اخصائي علاج طبيعي، د احمد عبد القادر اخصائي تاهيل بدني وحركي، د احمد عزت اخصائي علاج طبيعي، د غاده عاطف اخصائية تاهيل بدني وحركي، د سمر علي اخصائية علاج طبيعي.

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

مواد متعلقة

منتخب مصر للسلاح يحصد 6 ميداليات في اليوم الثالث ببطولة أفريقيا

زياد السيسي علي رأس قائمة منتخب مصر للسلاح لبطولة كأس العالم بمدريد

اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بذهبية محمد حمزة في كأس العالم

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب السلاح في مطار القاهرة بعد إنجاز بطولة العالم

الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بذهبية منتخب سيف المبارزة في بطولة العالم

وزير الرياضة يهنئ منتخب السلاح لتحقيقه ذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب
الجريدة الورقية