رياض محرز.. يحمل آمال الجزائر إلى العالمية

ازداد رصيد رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، لدى الجمهور الجزائري في الفترة الأخيرة بعد تكرار مواقفه الإنسانية إلى جانب دوره المؤثر في المنتخب الوطني ودعم للاعب الشاب بدر الدين بوعناني، لاعب نادي نيس الفرنسي.

يعتبر رياض محرز، أحد أبرز اللاعبيين في الوقت الحالي ويعد ملهمًا للاعبين الشباب في الجزائر ويتم تلقيب من يسير على خطاه بـ"محرز" القادم باعتباره نقطة فارقه استطاع تمثيل بلاده بالخارج والاحتراف في أشهر الأندية واثبات نفسه كلاعب ذو مهارات كبيرة بالدوري الإنجليزي.

لايزال رياض محرز، متصدرًا محركات البحث على موقع جوجل لليوم الثاني على التوالي بعد انتشار خبر قبوله الانتقال من النادي الإنجليزي إلى نادي أهلي جدة ضمن صفقات الصيف الجاري وذلك لمدة 3 سنوات قادمة، وزاد البحث عن مواقف اللاعب الجزائري الذي تابعه العديد من أبناء الوطن العربي بفضل مهاراته ومواقفه الشهيرة في دعم " بوعناني" صاحب الـ18 عام باعتباره خليفته حسبما وصفه عشاق الساحرة المستديرة بالجزائر.

أصبح موقف نجم مانشستر سيتي السابق تجاة نجم "نيس" الواعد محط أنظار العديد من المواطنين الجزائرين الذين لقبهم بـ" المعلم والتلميذ"، استعدادًا لمسيرة فوز يطمح بها الشعب العربي في تحقيق ألقاب افريقية وعالمية جديدة.

لعب المنتخب الجزائري أمام نظيرة التونسي يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، وشهدت مباراة ديربي شمال أفريقيا الودية دولية متابعة واسعة ضمن استعدادت الجانبيين لبطولتي كأس أمم أفريقيا 2024 فى كوت ديفوار، والطموح للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

انتهت المباراة بتعادل الفريقين سدد رياض محرز هدف الجزائر عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد تقدم تونس بهدف منتصر الطالبي في الدقيقة 13.

وينتظر الجزائريون مباراة تنزانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا التي لم يعلن موعدها حتى الأن على أمل التأكد من جاهزية الفريق لخوض المرحلة المقبلة المرتقبة بقيادة محرز واللاعبيين.

ولد رياض كريم محرز في 21 فبراير من عام1991، في مدينة سارسييل بفرنسا لأب جزائري وأم من أصول جزائرية ومغربية، قاد المنتخب الجزائري في مواجهات حاسمة بعد مسيرة احتراف كبيرة، استهلها نجم مانشستر السابق كلاعب شاب لنادي أيه أس سارسييل الفرنسي، وحتى عام 2009 التي توجه فيه إلى نادي "كويمبيريوس" الذي كان بمثابة نقطة فارقه في حياة اللاعب.

استطاع "محرز" خلال موسم واحد فقط مع "لوهافر" تحقيق الكثير الذي أظهر خلاله مهاراته تدريجيًا طوال 3 سنوات مدة تعاقده، وفي موسم الصفقات الذي وقعه الفريق عام 2014 إنضم نجم الجزائر إلى نادي ليستر سيتيالإنجليزي الذي كان نافذه الاعب للدوري الإنجليزي، وساهم "رياض" في تحقيق الفوز لفريقه بالدور وقادته مهارته إلى تأهل فريقه خلال موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.