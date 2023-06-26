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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رياض محرز يحقق إنجازات فارقة بالدوري الإنجليزي.. تفاصيل

النجم الجزائري رياض
النجم الجزائري رياض محرز

ساعات قليلة ماضية كشفت عن انضمام النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف نادي أهلي جدة خلال صفقات الصيف الجاري لمدة ثلاثة سنوات قادمة.

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محرز يرد على رحيله عن السيتي وقرب انتقاله لـ الأهلي السعودي

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رياض محرز يوافق على الإنتقال للأهلي السعودي

رياض محرز يحسم قرار انتقالة من مانشستر سيتي

وافق رياض محرز للانتقال إلى  النادي السعودي بعد الكثير من الأحديث والمفاوضات  بين إدارتي الأهلي ومانشستر سيتي، خاصة بعدما اعلن الاعب الجزائري منذ أيام عن  استيائه الشديد من شائعة انتقاله رغبه من الفريق الإنجليزي، إلا أنه صدم الجميع بموافقته لقرار الانتقال   بسبب تهافت عدة أندية عربية وعالمية أكدت اهتمامها بالتعاقد مع النجم الجزائري.

أشهر الأندية العربية والعالمية الراغبة في ضم رياض محرز

ذكرت الصحف العالمية في حديثها عن بحث مفوضات الأندية السعودية، ورغبة  كل من النادي الملكي الأسباني ريال مدريد ومنافسه الأشهر برشلونة في ضم اللاعب كما تناول البعض الاخر من الصحف عروض كل من "  الفريقين الإنجليزيين أستون فيلا ونيوكاسل، ونادي الإيطاليين ميلان ويوفنتوس، بالإضافة إلى  رغبة النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ الألمانى". 

أسباب رغبة الأندية العالمية لضم رياض محرز 

تعود شهرة رياض محرز، في الاوساط العالمية بعد ابراز موهبته في  الموسم الأخير مع مانشستر سيتي  الذي انضم إليه عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي،  وخلال الموسم المنصرم ساهم في تسديد 28 هدفًا وأظهر قدرته الكروية في  47 هجمات، و ساعد أداء الاعب في حصول فريقه على لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات في تاريخة وتتويجه بطل دوري أبطال أوروبا. 

أسباب شائعة انتقال الاعب الجزائري قبل نهاية الموسم 

طالت اللاعب الجزائري العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة بسبب غيابة عن المواجهات الكبيرة أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ وأرسنال وإنتر ميلان ، الامر الي جعله موضع الحديث عن انتقالاته خلال الموسم المقبل، ليسدل الستار على مشاركته مع الفريق الانجليزي محققًا أرقامًا مهمة بعد لعب 236 مباراة وتحقيق 137 هدف.

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