نشرة الوفد.. حجاج بيت الله يؤدون شعائر يوم التروية.. والذهب يعاود الارتفاع

رصدتْ بوابةَ الوفد أهمَ الأخبارِ المحليةِ والرياضيةِ والفنيةِ، في نشرةِ أخبارِ اليومِ الإثنين الموافقَ 26 يونيو 2023.

نبدأ بالأخبار المحلية..



اطمأنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على سلامة جميع الحجاج بعد وصولهم لمشعر عرفات، واطمأنت على تلقيهم الخدمات اللازمة، مع ارتفاع الروح المعنوية للحجاج وتأهبهم لاستقبال يوم عرفة.

انتقل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقًا.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض العقار الذي انهار اليوم الإثنين بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قطانيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض.

محافظ الإسكندرية أمام العقار المنهار



وفي أخبارنا العالمية..

توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين الثامن من ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

ويوجد الحجاج في منى لقضاء يوم التروية، حتى بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة، وهو اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يوم التروية

أعلن جيش أوكرانيا، اليوم الإثنين، أنّه حرّر بلدة ريفنوبيل في منطقة دونيتسك على الجبهة الجنوبية، تقع في المنطقة التي أحرزت فيها قوات كييف تقدّمًا طفيفًا في الأسابيع الأخيرة.

ومن أخبارنا الاقتصادية..

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 يونيو، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، نحو 2250 جنيهًا للجرام بدون إضافة مصنعية.

سعر الذهب

وفي نشرتنا الفنية..

انطلق الهضبة عمرو دياب بأغنيته الجديدة “خلص على قلبي”، ليفتتح بها موسم الإصدارات الغنائية لعيد الأضحى 2023، وذلك عبر منصة الموسيقى الشهيرة أنغامي.

عمرو دياب

وأخيرًا من الأخبار الرياضية..

يطير حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، إلى قطر لإجراء الكشف الطبي عليه قبل التوقيع رسميًا لصفوف الوكرة القطري خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حمدي فتحي



