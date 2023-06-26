عاجل
جوندوجان  يودع جماهيرمانشستر سيتي برسالة مؤثرة "شاهد بالفيديو" نقابة القراء تهنئ السيسي والقيادات الدينية بعيد الأضحى المبارك القومى للمرأة يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السياحة تتسلم مخيمات الحجاج بعرفات.. وتؤكد: مكيفة ومضادة للحرائق

مخيمات حجاج السياحة
مخيمات حجاج السياحة بعرفات

أعلنت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة حالة الطوارئ القصوى والاستنفار العام بين جميع أعضائها وكافة لجانها استعدادا لبدء 1تصعيد حجاج السياحة  عصر اليوم.

 

txt

اليوم.. تصعيد حجاج السياحة إلى منى وعرفات استعدادا لأداء الركن الأعظم

وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، ان  احمد عيسي وزير السياحة علي اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي، مشيرة الي ان هناك اكثر من اتصال يوميا تتلقاه من الوزير للاستفسار عن احوال الحجاج وكافة ترتيبات الحج .

وأضافت سامي، ان الوزير اصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم ، موجهًا  الشكر لأعضاء البعثة نظرا لمجهودهم الكبير في خدمة الحجاج.

وقالت سامية سامي، ان البعثة قامت بجولات تفقدية طوال امس وحتي الساعات الاولي من صباح اليوم للاطمئنان على جاهزية خطة تصعيد حجاج الشركات إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر منى طوال أيام التشريق .

وأردفت: أنه تم معاينة كافة المخيمات المخصصة لحجاج السياحة بكل من مني وعرفات وتم الاطمئنان علي جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج ، وان جميع مخيمات السياحة المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو ، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول.

وشددت علي ان البعثة ستتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج .

 

الجريدة الورقية