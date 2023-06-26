السياحة تتسلم مخيمات الحجاج بعرفات.. وتؤكد: مكيفة ومضادة للحرائق

أعلنت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة حالة الطوارئ القصوى والاستنفار العام بين جميع أعضائها وكافة لجانها استعدادا لبدء 1تصعيد حجاج السياحة عصر اليوم.

وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، ان احمد عيسي وزير السياحة علي اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي، مشيرة الي ان هناك اكثر من اتصال يوميا تتلقاه من الوزير للاستفسار عن احوال الحجاج وكافة ترتيبات الحج .

وأضافت سامي، ان الوزير اصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم ، موجهًا الشكر لأعضاء البعثة نظرا لمجهودهم الكبير في خدمة الحجاج.

وقالت سامية سامي، ان البعثة قامت بجولات تفقدية طوال امس وحتي الساعات الاولي من صباح اليوم للاطمئنان على جاهزية خطة تصعيد حجاج الشركات إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر منى طوال أيام التشريق .

وأردفت: أنه تم معاينة كافة المخيمات المخصصة لحجاج السياحة بكل من مني وعرفات وتم الاطمئنان علي جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج ، وان جميع مخيمات السياحة المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو ، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول.

وشددت علي ان البعثة ستتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج .



