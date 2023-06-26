إحالة أوراق المتهم بقتل عمه بالشرقية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، أوراق شاب إلى مفتي الديار المصرية، د لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته بقتل عمه وإضرام النيران بجثته لخلافات عائلية.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي 2022،وعندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهم " أيمن . م . ف " 35 عاما، ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لإتهامه بقتل عمداً المجنى عليه "ربيع . أ . م"مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات أن المجنى عليه، دائم التردد على مسكن المتهم لكون الأخير نجل شقيقه، وذلك لتوصيل مبالغ مالية خاصة بالإيجار، فقام المتهم بسبب خلافات عائلية بقتله بالتعدى على المجني عليه طعناً وإضرام النيران بجثمانه فلفظ أنفاسه على آثر ذلك.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.