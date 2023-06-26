جامعة مصر للمعلوماتية تُطلق برنامج تدريبي في تطوير البرمجيات المدمجة للسيارات

أطلقت جامعة مصر للمعلوماتية برنامج تدريبي جديد في مجال تطوير البرمجيات المدمجة للسيارات في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" بتمويل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف البرنامج شباب الخريجين من دفعات 2019 وحتى 2023 من جميع الجامعات على مستوى الجمهورية، بكليات الهندسة (أقسام اتصالات أو إلكترونيات أو حاسبات أو ميكاترونكس) وكليات الحاسبات والمعلومات، وكليات العلوم، قسم حاسب آلي.

ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، وهي Valeo وBrightskies وSEITech وAppraid Tech وSwift-Act.

ويستمر التدريب لمده ثلاثة أشهر بواقع خمسة أيام أسبوعيًا، سبع ساعات يوميًا، ويُنظم بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر مركزًا متميزًا لصناعة الإلكترونيات، كما يوجد بها مقرات لبعض الشركات المشاركة بالبرنامج.

وتقدم المبادرة للخريجين منحة مجانية للتأهيل للالتحاق بوظيفة مميزة في مجال تصميم الأنظمة المدمجة للسيارات، إذ يُعد هذا المجال واحد من أهم المجالات المطلوبة بكثرة في السوق العالمي والمحلي.

ويحصل المتدرب، فور اجتياز البرنامج التدريبي، على شهادة تدريبية من جامعة مصر للمعلوماتية. وتقوم الشركات التي تسعى لتعيين الكوادر المميزة في هذا المجال بالمشاركة في جميع مراحل المبادرة، بدءً من مرحلة اختيار المتدربين قبل بدء التدريب، ثم المشاركة بمتخصصين في التدريب بمراحل البرنامج، بالإضافة إلى إجراء اختبارات قبول لخريجي البرنامج للتعيين في وظائف مميزة بمرتبات مجزية.

وتوفر جامعة مصر للمعلوماتية وسائل لنقل المتدربين لمقر التدريب بمدينة المعرفة من أي مكان في القاهرة أو الجيزة طوال فترة التدريب.

يبدأ التدريب يوم 4 أغسطس. آخر موعد للتسجيل يوم 13 يوليو.