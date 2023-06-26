موعد مواجهة الزمالك المرتقبة أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو

تترقب جماهير نادي الزمالك ، مواجهة الأبيض أمام فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، والتي حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد إقامتها في تمام السادسة من مساء يوم 3 أغسطس المقبل على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية ، لحساب منافسات دور المجموعات من بطولة الأندية العربية الأبطال المسماة كأس الملك سلمان في نسختها الحالية.



مواجهات الزمالك في البطولة كاملة:

ويستهل فريق الزمالك مبارياته في مسابقة البطولة العربية بمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة السعودية.

وتجمع الزمالك بنظيره الشباب السعودي، يوم الإثنين 31 يوليو، في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية. وتأتي المواجهة الثالثة والأخيرة في مرحلة دور المجموعات للزمالك بملاقاة نظيره النصر مساء يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، في تمام السادسة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالسعودية.



على صعيد آخر تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل جلسة سيف جعفر، لاعب الفارس الأبيض، مع مرتضى منصور، في وقت سابق لتجديد عقده مع النادي.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الساعات الأخيرة "سيف فاروق جعفر اتفق مع مسؤولي الأبيض على كل شئ فيما يخص تجديد عقده، والزمالك قدم له عقدًا مميزًا يليق بإمكاناته".

وأضاف لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق: "سيف بعد ما خلاص كان هيوقع على العقود الخاصة بتجديد عقده مع الزمالك، قال فجأة لرئيس الزمالك مرتضى منصور، معلش أنا كنت واعد أمي إني أمضي العقد معاها، وقتها قولتلهم في حاجة مش مظبوطة".

وواصل حديثه قائلًا: "لو فعلًا سيف راح بيراميدز، بالتوفيق انت الخسران، سيكون الخاسر الوحيد أنا كنت عايز سيف يكون صريحًا بس مع الزمالك، وأنا مش زعلان من سيف أنا زعلان عليه".