حكاية مباراة .. ثنائية أيمن شوقي تفاجئ الزمالك في قمة نهائي الكأس 92

حقق النادي الأهلي لقب كأس مصر في مثل هذا اليوم عام 1992 على حساب نادي الزمالك بعد التفوق عليه بثنائية لهدف ، في لقاء أقيم على ستاد القاهرة الدولي تحت صافرة تحكيمية بقيادة جيرارد ميشيل.

تشكيل الفريقين ..

وخاض الأهلي مواجهة الكأس بتشكيل ضم كل من ..

الحارس أحمد شوبير.

خط الدفاع علاء عبد الصادق وحمادة صدقي ومحمود صالح ومحمد سعد وأسامة عرابي.

خط الوسط جمال مساعد وعمرو أنور وعلاء ميهوب.

الهجوم أيمن شوقي ومحمد رمضان.

بينما ضم تشكيل الأبيض كل من ..

الحارس حسين السيد،.

الدفاع : أشرف قاسم ونبيل محمود وحسين عبد اللطيف وأحمد رمزي.

الوسط : إسماعيل يوسف وعصام مرعي ورضا عبد العال وإيمانويل أمونيكي.

خط الهجوم : أيمن منصور وجمال عبد الحميد للهجوم.

سيناريو اللقاء ..

على عكس المتوقع بادر النادي الأهلي بضغط هجومي مكثف من بداية اللقاء حتى تمكن أيمن شوقي من اقتناص هدف التقدم عند الدقيقة 11 بعد كرة عرضية استقبلها شوقي برأسية ناجحة في شباك حسين السيد.

وتماسك الأبيض بعد الهدف ، حتى بدء مجريات شوط اللقاء الثاني ليتعادل الزمالك عبر لاعبه رضا عبد العال في الدقيقة 54.



وعند الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء ، سدد طاهر أبو زيد ركلة حرة قوية تجاه مرمى حسين السيد ، لتسقط الكرة من يده ، ويستغلها أيمن شوقي مجددًا ويكرر زيارة الشباك ، ليحصد بعدها الأهلي اللقب المحلي على الرغم من أن التوقعات كلها جاءت في صالح الزمالك قبل بدء المواجهة بحكم الفنيات العالية التي تمتع بها لاعبو الأبيض خلال هذا الموسم وسط تدهور مستوى لاعبي الأهلي.



وعلى الصعيد المحلي أيضًا أنهى الزمالك مشواره بالدوري محققًا اللقب بعد وصوله إلى النقطة 40 ، في الوقت الذي جاء فيه الأهلي بالترتيب الرابع برصيد 30 نقطة.