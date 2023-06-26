موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

يلتقي فريق الزمالك بنظيره غزل المحلة مساء غد الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب الزمالك30 مباراة حتي الآن فاز في 15 مباراة تعادل في 8 مباريات وخسر7 مباريات يمتلك في عدد النقاط 53 نقطة .

فيما غزل المحلة يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب حتي 31 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 15 مباراة يمتلك 32 نقطة .

قائمة غزل المحلة لمباراة الزمالك

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. أحمد رضا ، محمود علاء ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، هانى عادل ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، أحمد وجيه .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، خالد الاخميمى ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادرى ، كريم مصطفى .

الهجوم .. حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك ، عاطف حكيم

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

يدخل الزمالك اليوم معسكر مغلق إستعدادًا لمباراة غزل المحلة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري.

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما تردد حول مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

قال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنفي كل ما تردد حول مفاوضات نادي الزمالك مع محمد شريف أو محمد مجدي أفشة ثنائي الأهلي".

وأضاف: "كولر هو من طلب تأجيل حسم ملف التجديد للثنائي محمد شريف، وأفشة".

ميدو يعلق على ظهور والدة حسين الشحات خلال تجديد عقده مع الأهلي:

في سياق متصل أثنى أحمد حسام ميدو على لقطة ظهور والدة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معه خلال تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تبدأ مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة و9.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .