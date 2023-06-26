محمد عبدالجليل  : منتخب النيجر تفوق على الفراعنه بدنيًا .. وإبراهيم عادل مميز

صرح محمد عبدالجليل نجم منتخب مصر السابق ،منتخب مصر الأولمبي يمتلك الفرصة في الصعود للأدوار النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ولكنه من الصعب التتويج بالبطولة الأفريقية للعام الثاني على التوالي .

أكد عبد الجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب مصر قدم أداء مميز أمام النيجر، لكن انهاء الهجمات أثر على الفريق، لكن منتخب النيجر تفوق بدنيا في الدقائق الأخيرة ".

أشار: "المنتخب الأوليمبي يفتقد للقائد، وإبراهيم عادل لاعب جيد ولكنه لا يجب أن يكون "كابتن" المنتخب".

ارداف : "عبدالرحمن عاطف أجويرو لم يلعب بشكل اساسي مع غزل المحلة، وهو مهاجم عادي، كان يجب استغلال الكرات الثابتة بشكل أفضل امام النيجر، ولكن مباراة مصر ومالي في الجولة المقبلة لا يجب ان نخسر بأي شكل، على الأقل نقطة التعادل".

أكمل للحديث عن لقاء الزمالك وفاركو وقال: "بدأ لاعبو الفريق الأبيض يستوعبوا طريقة لعب أوسوريو نوعا ما في الفترة الأخيرة، وفتوح وشلبي قدموا مستوى جيد خلال المباراة، ومصطفى شلبي بدأ يركز في المباريات، كما اعجبني ابراهيما نداي بدأ يشارك ويظهر بشكل افضل، ولكن مستوى الزمالك في تصاعد واضح".

أتم حديثة :" سيف فاروق جعفر وتوقيعه لنادي بيراميدز، علق عبد الجليل قائلا: "هناك مشكلة كبيرة في الزمالك، كان يجب تجديد عقود يوسف أسامة وسيف جعفر من فترة طويلة، الثنائي تعرضوا لإغراءات كبيرة من بيراميدز، وكيف سيوقع الزمالك مع محترفين أجانب وهو فشل في التجديد مع ناشئي النادي".

تصريحات محمد صلاح

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه حزين بعدما علم بانتقال سيف جعفر لنادي بيراميدز، وكذلك حصوله على مقدم التعاقد، مبديًا دهشته لما يحدث داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل تجديد عقود اللاعبين مبكرًا للغاية، بعدما تحملوا المسئولية في الموسم الماضي.

وسيف جعفر منذ فترة طويلة، بدلًا من الأزمات الحالية، وأتمنى أن يعود الثنائي عن قرارهما ويتواجدان في صفوف الزمالك الموسم المقبل".

وأضاف: "حازم فتوح، وكيل اللاعبين، سوف يخسر الزمالك بعدما قام بإنهاء تفاصيل انتقال اللاعبين لصفوف بيراميدز".

وواصل: "يجب ضم لاعبين جيدين تنفذ أفكار أوسوريو، المدرب يسير بخطى ثابتة، لكنه يحتاج إلى لاعبين تنفذ خططه".