شاموسكا يقرر مصير ثلاثي التعاون من الرحيل

يدرس البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الأستغناء عن أحد لاعبي قلب دفاع الذئاب خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب صحيفة “ الرياضية ” السعودية فإن المدير الفني للتعاون منح إدارة النادي الضوء الأخضر للأستغناء عن أي من الثلاثي يزيد البكر ومحمد الغامدي وطارق عبد الله ، وذلك بعد التعاقد مع سعيد المولد ظهير الأتفاق بعقد يمتد لمدة عامًا واحدًا مع أفضلية التجديد لعام آخر.

ترتيب التعاون في الدوري السعودي

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مشواره في بطولة دوري روشن السعودي للموسم المنقضي 2022-2023 وهو يحتل المركز الخامس برصيد 55 نقطة.

في سياق متصل أوصى البرازيلي بيركليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، في تقريره الفني الإبقاء على مواطنه مايلسون تينوريو، حارس المرمى، الموسم المقبل.

ويتبقي عامين في عقد الحارس البرازيلي مع النادي القصيمي، الذي عوض رحيل كاسيو أنجوس.

و يسير التوجه في النادي القصيمي إلى عدم تغيير الحارس مايلسون، إلا في حالة وصول عرض مالي كبير لشراء المدة المتبقية من عقده، وفي هذه الحالة سينظر الأمر بشكل جدي.

يذكر أن إدارة التعاون أعلنت تعاقدها مع البرازيلي قادمًا من فريق سبورت ريسيفي، لحراسة مرمى الفريق، لمدة ثلاثة أعوام الصيف الماضي من عام 2022.

وبحسب تقييم رابطة الدوري السعودي للمحترفين للحراس الأعلى تقييمًا، حلَّ مايلسون في المركز الثالث بالتساوي مع باولو فيكتور، حارس الاتفاق، خلف مواطنه مارسيلو جروهي الأول والسعودي عبد الله المعيوف ثانيًا.

يذكر أن دخل نادي التعاون السعودي في مزاحمة قوية مع نظيره فريق الشباب، للحصول على خدمات اللاعب الإسباني الفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

و وضعت إدارة التعاون اللاعب الفارو موراتا على رأس مطالبها للدعم في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ثورة الأندية السعودية في جلب الصفقات الأوروبية في يونيو الجاري.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب الإسباني أن نادي التعاون السعودي عرض على موراتا راتب سنوي قدره 70 مليون يورو في الموسم، مقابل التوقيع لـ 3 مواسم مع سكري القصيم.

ليكون في صراع ومنافسة مع نادي الشباب الذي يريد التعاقد مع اللاعب أيضًا بعد رحيل سانتي مينا.