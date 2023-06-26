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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس العامة للمرافق يطالب اللجان النقابية بالتواصل مع القواعد العمالية 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

دعا رئيس النقابة العامة للمرافق العامة المستشار هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، جميع اللجان النقابية ، بالتواصل المستمر مع القواعد العمالية في كافة مواقع العمل ، وحثهم على المزيد من العمل، والإخلاص فيه، كشراء أساسيين في بناء الجمهورية الجديدة ،وناقش "فؤاد"  مع 19 رئيس لجنة نقابية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء الجمهورية وبعض نوابهم في اجتماع بمقر النقابة العامة بالإسكندرية،بعض المطالب العمالية التي تسعى النقابة إلى مناقشتها مع الإدارات والمختصة

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أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق الترحيب  بجميع رؤساء و ممثلي وأعضاء نقابات شركات المياه،واستعرض معهم مناقشة الطلبات والمشاكل التي تواجه العاملين بالشركات فى مقدمتها مطالبة الشركة القابضة لمياه الشرب رفع قيمة بدل  (الوجبة) والتي سبق وتم إقرارها بعام 2004 ولم يتم زيادتها منذ هذا التاريخ على الرغم من زيادة الأسعار التي تضاعفت طوال هذه السنوات ، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب للوقوف على موقف نهائي لما سبق وتمت الموافقة عليه بشأن مكافأة نهاية الخدمة خصوصا بعد الموافقة عليها من قبل وزير الاسكان منذ فترة.

جانب من الاجتماع 

وناقش الاجتماع المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكل درجة على حده،وقال المجتمعون :" لا يعقل ان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ موحد لجميع الدرجات والذى سبق وتم عرضه على المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة" ، بالإضافة ايضا للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة ممن استوفت الشروط..وناقش المجتمعون ما قامت به الشركة القابضة من إصدار قرارات بالمساواة بين المؤقتين والدائمين،و صدور قرارات من بعض الشركات التابعة بضم مدة الخدمة العسكرية وغيرها للمؤقتين،و صدور قرارات لتعديل درجاتهم الوظيفية أسوة بالدائمين.

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