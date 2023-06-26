عقد الكيميائى أشرف مرزوق معاون وزير العمل والمشرف العام على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية اجتماعًا لمديري العموم للمركز لتوضيح آليات العمل فى خلال الفترة القادمة ومناقشة العديد من الموضوعات ومناقشة سير العمل بالإدارات المختلفة، وذلك فى إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بأهمية المتابعة الدورية لمجريات العمل.

وأوضح معاون الوزير في تقريره للوزارة، أن مديرى العموم بالمركز والعاملين به هم الأساس القوي الذي بُني على أكتافهم المركز القومى ، وقد أعرب الحضور عن شكرهم لوزير العمل ورئيس مجلس إدارة المركز على ما يبذله من جهد ولحرص سيادته الدائم على الارتقاء بالمركز القومى والعاملين به،

واستعرض معاون الوزير عددا من النقاط المتعلقة بأهمية الدور المجتمعى الذى يقوم به المركز لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الجهات المختلفة ذات الصلة بهذا المجال، وكما حث على أهمية تطوير الموقع الالكترونى للمركز وجعله وسيلة فعالة للتسويق الالكترونى لأهم أنشطة المركز من أجل تحقيق أهدافه المنوط بها، كما ناقش الاجتماع عددا من التوصيات الإيجابية التى تحدد الرؤية المستقبلية للمركز حيث طالب جميع الإدارات بالمركز بوضع تصور لخطة تطوير لكل إدارة لمواكبة التحديات التى نواجهها فى الآونة الأخيرة..

وزارة العمل تعقد اجتماعًا مع العاملين بالمركز القومي للسلامة والصحة المهنية

وأشار معاون الوزير إلى أن السيد رئيس مجلس الإدارة وزير العمل يتابع عن كسب مجريات العمل داخل المركز، وحث مديري الادارات بالاهتمام بملفات عمل كل إدارة وتقديم المقترحات حول تفعيل أدائها فى جميع الملفات خاصة ملفات التدريب والخدمات الميدانية لتقديم خدمة أفضل ومستمرة.

واستمع معاون الوزير خلال اللقاء، لكل المقترحات التى قدمها مديرى الإدارات بشأن أعمال كل إدارة، وكذلك المشكلات التى تواجهها، ووعد بدراسة تلك المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتسهيل أعمال الإدارات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصرى الذي يعتبر أساس التنمية فى الجمهورية الجديدة.

جانب من الاجتماع

وحضر الاجتماع المهندسة منى فوزى رئيس الإدارة المركزية للبحوث، هاجر محمد أمين عام المركز ،و فاتن النواوى مدير عام العلاقات العامة و الدكتورة نهال يوسف مدير عام البيئة المهنية، والدكتور أحمد السيد مدير عام البحوث الطبية، والدكتورة أمنية محمد مدير عام المتابعة والتقييم والفيزيائية، ورانيا محمد مدير عام تخطيط وتنفيذ البرامج، وأمل عبد الغنى مدير عام الشئون القانونية، ودعاء حسين مدير مدير الخدمات الميدانية، ورباب أحمد رواش مدير عام الوسائط المتعددة.