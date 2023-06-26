مجانًا .. مجازر بالقاهرة والجيزة تفتح أبوابها في عيد الأَضحى

تهل علينا أيام مباركة وهي وقفة عرفة غدًا الثلاثاء على أن يبدأ أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28من شهر يونيو الجاري، ومن سنن العيد ذبح الأضاحي، ونظرًا لأن القانون حظر الذبح بالشوارع العامة، تم تجهيز المجازر الحكومية لاستقبال المضحيين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقدم المجازر خدمة الذبح بالمجان طوال أيام عيد الأضحى، مع الحرص على فحص الذبيحة بالكامل، ومن تلك المجازر الاتي:

مجازر الجيزة:

-مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

-مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

-مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

-مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

-مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

-مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

-مجزر المنيب بشارع المدبح.

-مجزر ناهيا بالمريوطية.

-مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

-مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

-مجزري سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

-مجزري العياط والمتانيا بالعياط.

-مجزر الصف بالصف.

-مجزر أطفيح بشارع السوق.

-مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيح.

-مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

-مجزر دينا - مجزر خاص - على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

-مجزر البشاير - مجزر خاص - بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

مجازر القاهرة:

-المجزر الآلي بالبساتين.

-مجزر جيركو.

-مجزر السلام.

-المجزر الممتاز.

-مجزر طره.

-مجزر حلوان.